Antonio Cordón: “Creemos que vamos a sacar esto con Luis García”

La afición ha trascendido a todos. Los sevillistas han decidido olvidarse de la incapacidad del presidente y los máximos accionistas, de la nulidad del director deportivo y de los errores del entrenador. Han decidido dar un paso adelante para generar un ambiente infernal ante la Real Sociedad y escoltar a los jugadores. “Si ellos no tienen piernas, nosotros tendremos garganta. Si ellos no tienen alma, nosotros se la prestaremos”, han dicho los Biris en un comunicado.

Mientras, el club ha activado un plan para ir mandando mensajes de optimismo. Antonio Cordón ha aprovechado su discurso en los medios oficiales para confirmar la confianza en Luis García: “Es el momento de estar todos unidos, con una conexión total de todos. Confiamos plenamente en el staff, en Luis García; sabemos cómo trabaja y lleva con nosotros ya unas semanas. Creemos que lo vamos a sacar adelante con la unión y el apoyo de todos”.

“Fue una derrota muy dolorosa para todos: para el staff, jugadores y para la afición. Sobre todo porque fue un poco trágico cómo se produjo, con nueve minutos que el árbitro añadió y, en el último, nos hicieron el gol. Es un momento complicado que sabíamos que podía ocurrir. No lo esperábamos en este momento, pero sabíamos que la temporada iba a ser difícil y tenemos que mirar hacia delante. El lunes es el momento; contamos con nuestra afición, sabemos lo que nos puede dar y cómo puede impulsar al equipo. Ya lo demostró ante el Atlético de Madrid creando esa energía tan positiva. Estuvieron los 95 minutos animando y apoyando a los jugadores. Esta afición no la tiene prácticamente nadie y el lunes va a ser fundamental para sacar los tres puntos. Necesitamos que el Sánchez-Pizjuán sea nuestro templo, con el apoyo que siempre hemos sentido de nuestra afición. Con su apoyo vamos a sacar adelante el partido. Va a ser complicado, pero estamos convencidos”.

Después de la depresión que generó la derrota en Pamplona, el club y la afición entienden que las matemáticas aún le dan opciones reales de permanencia al equipo. Comienza la cuenta atrás.