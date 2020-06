Ángel Haro, el apoyo a Catalán, los apoyos a Serra y el "fracaso deportivo"

No ha tenido desperdicio la rueda de prensa del presidente del Real Betis, Ángel Haro, en la presentación del nuevo entrenador del club tras la destitución de Rubi como técnico, Alexis Trujillo. El reconocimiento del fracaso deportivo ha quedado en un segundo plano ante la defensa a ultranza de la gestión y los ataques al anterior director deportivo: "Se puede considerar que el año es un fracaso desde el punto de vista deportivo, porque nos marcamos estar luchando por competiciones europeas, por el presupuesto y creo que solo una jornada hemos estado entre los 10 primeros”, ha admitido Haro durante la rueda de prensa.

También ha admitido la responsabilidad de la directiva en la mala temporada bética: “El máximo responsable es el órgano de administración, con el presidente a la cabeza ,por lo tanto somos nosotros los que tenemos que tomar decisiones para revertir la situación. Por el presupuesto y el nivel de plantilla era impensable”.

Se esperaba, a pesar de la autocrítica con la boca pequeña, la defensa a ultranza a José Miguel López Catalán: "Niego la mayor, no es el director deportivo. Es interesante que insistan sobre lo mismo intentar asociar el fracaso a José Miguel López Catalán y si hay alguien a quien asociar ese fracaso es al representante del consejo de administración que soy yo. Hemos hecho muchos fichajes buenos y José Miguel y yo hemos participados en ellos. José Miguel suplía carencias del director deportivo. Si había que negociar en ingles él no sabía”.

SERRA FERRER, ENEMIGO PÚBLICO NÚMERO 1

En este sentido sí que no tiene problemas el presidente del Betis en atacar de forma directa. Cuando se trata de Serra Ferrer, Haro asegura que "no" volverá al Betis, e incluso es tajante a la hora de explicar que "no es que lo que haya fallado es que no exista la figura de Serra. Entiendo que se ha hecho un planificación correcta hay un grupo humano que tiene que estar liderado por el entrenador y apoyado por un grupo de personas que no ha cuajado. El año pasado él no se dirigía al entrenador directamente, lo consideraba una falta de respeto”. Preguntado sobre los rumores de una candidatura con Serra Ferrer a la cabeza ha señalado que “hace tiempo que no hablo con él y no se si encabezará una candidatura le recuerdo que el cargo de presidente del Real Betis Balompié no es remunerado. Creo que el futuro del Betis no pasa por estas personas”.