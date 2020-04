El Alavés quiere a Camarasa y el Betis a Riquelme

El Real Betis es consciente de la dificultad de planificar la próxima temporada en la tesitura económica en la que se encuentra el fútbol, pero no por ello está dejando de dar pasos en la búsqueda de futbolistas que puedan hacer crecer al equipo en el futuro. En este contexto, aparece el nombre de un jovencísimo jugador del Atlético de Madrid encima de la mesa: Rodrigo Riquelme (19 años). Este extremo diestro que gusta de jugar a pierna cambiada ya ha debutado este año con Simeone en Liga (Eibar) y en Copa (Cultural Leonesa) y se ha puesto a tiro porque termina contrato y no ha querido renovar, de momento, con los colchoneros. Esta campaña ha generado siete goles y seis asistencias en 28 partidos en los escalafones inferiores y su calidad y sus números han despertado también el interés del Real Madrid y el Valencia.

En el apartado de salidas, desde el Diario As se asegura que el Alavés quiere prorrogar la cesión de Víctor Camarasa cuando acabe el actual ejercicio. Hay que recordar que el jugador valenciano ya ha probado suerte en dos equipos de la premier (Crystal Palace y Cardiff) y que este mercado de invierno decidió regresar a nuestra Liga de mano de los vitorianos. Allí ha jugado ya 7 partidos. La fórmula que quiere proponer el equipo vasco aún no ha sido trasladada al Betis.

MÁS GESTOS DE SOLIDARIDAD

En cuanto a las noticias de la lucha contra el coronavirus, esta vez hay que destacar el gran gesto del portugués William Carvalho que, además de serembajador de la asociación benéfica de su país 'Corações Com Coroa', sufragará los sueldos de los empleados de esta ONG que no puedan trabajar mientras estén vigentes las restricciones (tres meses al menos) de movimiento por la pandemia del Covid-19 y también suministrará, con ayuda de otras multinacionales, de alimentos y productos de primera necesidad a los sanitarios y protectores del orden de su país. Así lo ha informado Media Base Sports, la agencia que representa al futbolista portugués. 'Corações Com Coroa' es una organización no gubernamental que genera alimentos para distribuirlos entre los más necesitados pero desde hace algunas semanas, ante el impedimiento de realizar las rutas de reparto habitual del Covid-19, entrega sus productos a diversas instituciones lisboetas que luchan contra el virus.

Por otro lado, la Fundación del Real Betis sigue trabajando a destajo entregando material de protección a todos los que luchan en primera línea de combate en esta crisis. En esta ocasión ha sido la Guardia Civil la que que ha sido visitada por el club.