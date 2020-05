Alarcón y el dinero de los abonos: "Las decisiones de algunos clubes dañan al colectivo"

El Real Betis tiene que estar a la altura de lo que merecen sus abonados. Después de varios días de trabajo, aún no se ha puesto encima de la mesa la solución para devolver, de la forma que se considere necesaria, la cantidad correspondiente a cada socio como contraprestación a estos 11 partidos de LaLiga en los que no podrán asistir al Benito Villamarín. Lejos de asegurar que el dinero será devuelto, el director de negocios del club, Ramón Alarcón, aprovechó ayer en una entrevista con Deportes Cope Sevilla (105.8FM) para afear la conducta a clubes más generosos como Real Sociedad o Getafe, que han decidido devolver el importe en cuestión o asegurar que los carnés del año que viene serán gratuitos: "La situación del Getafe es distinta, yo respeto la decisión, pero no hace bien al colectivo. Su incidencia en abonos es muy menor y sin embargo han aumentado las ganancias por televisión por la venta conjunta de los derechos, ya que cuando iban por libre ganaban diez veces menos", dijo.

"Realmente la primera idea de trabajo era volver para salvar los derechos de televisión, a puerta cerrada es el mal menor, y la segunda partida es abonos y entradas. Hay un equipo de trabajo en LaLiga con una batería de proposiciones para hacerle a los béticos y todos los socios y no creo que se tarde mucho en hacer público", añade Alarcón.

LOS PRECIOS DEL AÑO QUE VIENE, ENCIMA DE LA MESA

"La situación es muy complicada. Estamos trabajando para elaborar un puzzle para poder compensar todo lo posible por los partidos que nuestros abonados no podrán ir al estadio. Por otro lado, estamos trabajando en el precio del abono del año que viene, con la incertidumbre de no saber cuándo nuestros aficionados podrán acudir al estadio. Hay que encajar todas estas piezas para tomar las medidas y las decisiones que mejor sea para el club y nuestros aficionados", estas han sido las palabras del director de negocios del Real Betis que, en referencia a otro asunto, explicó su parecer en torno a cómo va a ser el mercado de fichajes en este momento de incertidumbre: "Todos los clubes tendrán que modificar su forma de fichar de cara a la temporada que viene. En toda operación empresarial existe un riesgo, pero no estaba en ningún plazo previsto lo que ha ocurrido, que ahora mismo el fútbol español está parado desde hace más de dos meses, sin saber si se va a volver a puerta abierta...".