15.000 sevillistas escoltan al equipo

Hay ganas de derbi. Siempre hay ganas de derbi. Unos 15.000 aficionados han acudido en la tarde del viernes al Sánchez Pizjuán para acompañar al equipo en el último entrenamiento de la semana. "Sobran los comentarios de motivación. Había que salir, mirar las gradas y sobran las palabras del entrenador. Motivar no viene escrito, hay que mirar los momentos. Hoy no ha hecho falta, la mejor imagen es el colorido que ha tenido nuestra grada”, dijo Caparrós.

Asimismo, el entrenador descartó a André Silva y mantuvo la duda de Vaclik: "André Silva sigue con molestias y no va a estar. Está descartado. Lo de la portería lo vamos a mirar mañana, aunque tengo claro el equipo que va a jugar".

Sin polémica. Caparrós estuvo mucho más calmado que en otras previas de derbis. No avivó ninguna polémica. Y se mostró cauto ante cieras declaraciones de Setién. Pregunta: Ha dicho Setién que el Sevilla debe tener más temor porque no ha ganado los tres últimos derbis. Su respuesta: "... 98, 99... y 100... No te voy a contestar".