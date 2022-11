Derbi Betis-Sevilla: La afición sevillista no podrá llenar las gradas para apoyar a su equipo

El Club Verdiblancoya ha dado a conocer el dispositivo para organizar el duelo más complicado de la Liga F para los dos equipos de Primera División de Sevilla. Un derbi sevillano que se celebra el domingo 20 de noviembre a las 16 horas en la Ciudad Deportiva Luis del Sol, es decir, en terreno bético.













En ese encuentro especial para ambos combinados, que no es un partido cualquiera, que es el partido con mayúsculas, no podrán estar presentes los aficionados y aficionadas sevillistas. El club rojiblanco sólo ha recibido una veintena de invitaciones para acudir al derbi pero no hay entradas reservadas y disponibles para poner a la venta para sus socios ni para cualquier persona interesada en este deporte.

Será por tanto un derbi en terreno bético y sólo con aficionados verdiblancos en las gradas, un gesto que ha provocado decepción en el entorno sevillista y también malestar, por no poder acudir al estadio del eterno rival y animar a su equipo .

LAS NORMAS PARA COMPRAR ENTRADAS PARA EL DERBI

El Betis Féminas informa en sus propias redes que con motivo del derbi femenino que se celebrará en el campo 1 de la Ciudad Deportiva Luis del Sol, el Club pone a la venta entradas para los socios del Real Betis Balompié, Soy Bético y el Real Betis Féminas hasta completar aforo.













El propio club detalla las instrucciones para poder acceder a las localidades, que podrán comprarse de manera online en la página venta.betisfeminas.t2v.com, que ya está operativa.

Los socios del Real Betis Balompié y Soy Bético podrán comprar una entrada a precio de 5€ poniendo en el apartado "CÓDIGO PROMOCIONAL" su ID+PIN.

Los socios del Real Betis Féminas asistirán de manera gratuita y, además, podrán comprar dos entradas a 5€ cada una poniendo en el apartado "CÓDIGO PROMOCIONAL" su DNI (sin espacios y con la letra en mayúsculas).

La venta de entradas en taquilla se hará de la misma manera. Todos los socios (tanto del Real Betis Balompié como del Real Betis Féminas) deberán presentar su abono físico (no virtual) y su DNI para cotejar que son los titulares y, de esa manera, poder comprar las entradas correspondientes siempre y cuando no lo hayan hecho ya por internet.





Las taquillas abrirán una hora antes del comienzo del partido y cerrarán 15 minutos después.





DÓNDE VER EL DERBI





El derbi sevillano femenino se disputa en la Ciudad Deportiva Luis De Sol.

El canal que tiene los derechos para televisar todos los partidos de la Liga F es DAZN.Además, un partido por jornada se podrá ver en abierto en GOL y la propia plataforma DAZN ofrecerá alguno también de forma gratuita en streamingen su canal de Youtube sobre fútbol femenino como es el caso de este partido que podrá verse en abierto en este canal.