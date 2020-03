¿Quieres seguir en ‘streaming’ la creación de una dolorosa?

Las nuevas tecnologías se están convirtiendo en vitales durante el confinamiento de la población y la paralización de todas las actividades productivas del país salvo las esenciales, establecidos con el estado de alarma decretado por el Gobierno de la nación para intentar frenar la pandemia del coronavirus.

Adaptarse para seguir en conexión con el mundo.

Esta es lo que ha debido de pensar el imaginero, restaurador y escultor de la localidad sevillana de Los Palacios y Villafranca, Juan Manuel Martín, quien está difundiendo por redes sociales el proceso de creación de una imagen “para que la gente pase un rato agradable durante el confinamiento por el Covid-19”.

Como el propio artista palaciego ha confesado “nunca había hecho vídeos y en redes, y menos, en directo, pero pensé que así podría contribuir a pasar mejor esta situación. Tan sólo buscaba ese propósito ya que la iniciativa no tiene un fin económico”.

Y vaya si lo ha conseguido, pues cada tarde, desde que comenzó esta iniciativa, son muchos los que conectan con él a través de Facebook para ver como evoluciona la hechura de esta imagen, en concreto, una dolorosa. Además, Martín va respondiendo, en directo, las preguntas que le formulan, con lo que la interacción es total y muy amena.

Además, como ha asegurado el propio autor, una vez finalizada, la imagen “será cedida a una hermandad o parroquia como símbolo de acción de gracias cuando todo esto pase”.

En concreto, Juan Manuel Martín realizada sesiones diarias de 25 minutos, en directo, las cuales se pueden seguir en ‘streaming’ desde su página de Facebook. Puedes acceder a ella pinchando aquí.

EL ARTE SACRO, OTRO DE LOS GRANDES AFECTADOS POR EL CORONAVIRUS

Como todo los artesanos del gremio de arte sacro, el escultor de Los Palacios y Villafranca ha vio obligado a cerrar su taller, por lo que no sólo no ha podido entregar los trabajos encargados por diferentes hermandades, sino que, además, “tampoco he podido recibir visitas de grupos como en cada Cuaresma para mostrarles cómo es este proceso y acercarles un poco más este mundo”, ha añadido.

OTRAS INICIATIVAS ORIGINALES DE ESTE IMAGINERO

Pero esta no es la única iniciativa original planteada por Juan Manuel Martín ya que en diversas ocasiones ha llevado a cabo cursos para la elaboración de pasitos infantiles “con técnicas y materiales adaptados a su edad pero siguiendo la misma forma de trabajar que un paso de tamaño natural”, realizando una exposición al finalizar el curso con los trabajos de los pequeños.

