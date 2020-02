Cluj-Sevilla (1-1): Sin pulso, sin alma y sin fútbol

Y ahora llega el Getafe de Don José Bordalás. Esa es la cruda realidad del Sevilla. Mirandés, Alavés, Celta, Espanyol y Cluj. Pero puede ser peor porque llega el equipo que ha derrotado 2-0 al gran Ajax. A ninguno de estos equipos le ha ganado el conjunto sevillista mostrando síntomas de caída total. En fútbol no ha caído porque nunca se levantó. Jamás tuvo una propuesta ofensiva medianamente aceptable, atacando con muy pocos jugadores, donde todo pasa por Ocampos y Ocampos, donde el delantero es un centrocampista más, donde el fútbol control es sinónimo de que no pase absolutamente en el terreno de juego. El mejor Sevilla de Lopetegui lo hemos visto ya, pero creo que no al peor. Lo más preocupante de todo es la nula autocrítica del entrenador, que se ha mostrado satisfecho. El partido caminaba por unos derroteros complicados cuando Koundé sacó una mano de infantil para hacer un penalti. La pena máxima acabó en gol. Hasta ahí el Sevilla no había aparecido en ataque, no había probado al portero, excepto en un disparo de Suso rebotado en De Jong en la primera mitad. En los primeros 45 minutos compitió bien, pero lo hizo bien comparado con los últimos partidos donde el nivel fue bajísimo. Pero, ¿detrás de este fútbol insulso hay algo más? No. Lopetegui no ha dado argumentos futbolísticos para creer en ello. Ni hoy ni durante la temporada. Desde el gol del Cluj, el Sevilla se estiró, pero con el resultado en contra y con el equipo rumano metido atrás. El primer cambio lo hizo Julen Lopetegui en el minuto 72 de partido. El técnico no lo ve. Es duro decirlo, pero es así. Con dos delanteros llegó el empate, gran frialdad de De Jong para regalarle el En-Nesyri.



Lo mejor es el resultado. Ligera ventaja para el Sevilla en esta eliminatoria, pero ojo porque ahora llega el Getafe

FICHA TÉCNICA:

CFR Cluj (1): Arlauskis, Burca, Manea, Paulo Vinícius, Camora, Deac, Bordeianu, Djokovi, Paun (Hoban, minuto 74), Lacina Traoré (Rondón, minuto 83) y Omrani (Golofca, minuto 87).

Sevilla FC (1): Vaclik, Jesús Navas (En-Nesyri, minuto 72), Koundé, Diego Carlos, Escudero, Fernando, Gudelj, Joan Jordán, Suso (‘Mudo’ Vázquez, minuto 89), De Jong y Ocampos (Rony Lopes, minuto 75).

Goles: 1-0, minuto 58: Deac, de penalti. 1-1, minuto 81: En-Nesyri.

Árbitro: Deniz Aytekin, alemán. Amarillas para Fernando y Reguilón.