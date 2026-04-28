El tesoro que puso a Tomares en el mapa mundial cumple diez años

La exposición "10 años, el tesoro de Tomares" revela que las ánforas transportaban aceite bético a una Roma inestable. La muestra está abierta hasta el 8 de mayo

El municipio sevillano de Tomares celebra este año un hito en su historia: el décimo aniversario del descubrimiento de un tesoro romano sin precedentes. Hace exactamente diez años, unas máquinas que trabajaban en el Olivar del Zaudín sacaron a la luz 19 ánforas que contenían más de 53.000 monedas de la época romana. Con motivo de esta efeméride, el alcalde de Tomares, José María Soriano, ha recordado en el programa 'Herrera en COPE MÁS Sevilla' la enorme repercusión que tuvo el hallazgo.

Según ha explicado Soriano, el descubrimiento fue "una noticia de mucho impacto a nivel mundial", con repercusión en medios de comunicación de América y Asia. El alcalde ha subrayado la magnitud del tesoro, considerado "el segundo yacimiento más importante del mundo en cuanto a cantidad, después del de Misurata en Libia", destacando también su excelente estado de conservación.

Esto ha situado a Tomares para siempre como un yacimiento muy importante"

Una década de investigación

Para conmemorar el aniversario, el Ayuntamiento ha inaugurado la exposición '10 años del tesoro de Tomares'. Además, se ha programado una conferencia a cargo de Ruth Pliego Vázquez, profesora de la Universidad de Sevilla y una de las mayores expertas en numismática que ha investigado el tesoro. Soriano ha señalado que la experta dará "mucha información de todo lo que se ha investigado en estos 10 años".

EFE El Tesoro de Tomares

Las investigaciones apuntan a que las ánforas eran utilizadas para transportar aceite de la Bética a Roma. Las monedas, acuñadas en tiempos de los emperadores Maximiliano, Diocleciano, Licinio y Constantino, podrían haber sido escondidas debido a la "mucha inestabilidad política" que vivía el Imperio Romano en aquella época, según ha comentado el alcalde.

Era una Roma de mucha inestabilidad y con muchos problemas internos también"

Un legado en el Museo Arqueológico

Actualmente, las monedas se encuentran depositadas en el Museo Arqueológico de Sevilla, una decisión que el alcalde considera acertada. "Yo creo que es bueno que estén las monedas en el Museo Arqueológico de Sevilla, si no, al final, no habría un punto de referencia donde pudiéramos ver nuestro patrimonio arqueológico", ha afirmado Soriano. El tesoro también fue expuesto temporalmente el año pasado en el Museo Arqueológico Nacional.

Tomares en el mapa cultural

El alcalde ha destacado cómo este hallazgo consolidó la posición del municipio en el panorama cultural. "Esto te pone en el mapa una vez más, no solo a nivel nacional, sino a nivel mundial", ha declarado, recordando que Tomares ya era conocido por su "magnífica feria del libro" y por haber sido final de etapa de la Vuelta a España en dos ocasiones. Para Soriano, el tesoro "ha situado a Tomares para siempre como un yacimiento muy importante".

La exposición conmemorativa, que ofrece un enfoque didáctico con recreaciones de las ánforas y una 'Oficina Monetalis', permanecerá abierta al público en el Ayuntamiento de Tomares hasta el próximo 8 de mayo. El horario de visita es de 11:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00 horas.