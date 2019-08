Ya son 161 los casos confirmados de afectados por el brote de listeriosis

Sigue el goteo de nuevos casos y en las últimas horas la Consejería de Salud y Familias ha confirmado 29 nuevos positivos de infección por Listeria monocytogenes desde el inicio de la alerta activada el pasado 15 de agosto.

Es decir, que actualmente existen 161 casos confirmados. El número de pacientes hospitalizados es de 82 , de ellos 28 son mujeres embarazadas y tres de los 82 enfermos se encuentran en la UCI.

A pesar de todo se repiten los mensajes de tranquilidad. El responsable del Servicio de Enfermedades Infecciosas, Microbiología y Medicina Preventiva del Hospital Universitario Virgen del Rocío, José Miguel Cisneros, ha insistido en que la mayoría de las personas afectadas que han comido el alimento contaminado y han desarrollado la enfermedad se encuentran asintomáticas en sus domicilios. Además, ha señalado que la mayoría de las personas que se encuentran hospitalizadas están también recuperándose.

En cuanto al resto de la población que no ha comido el producto contaminado, ha recordado que "no van a tener la infección porque sólo se transmite si se ha comido el alimento contaminado". Por este motivo, Cisneros ha pedido que "todos contribuyan a que se atienda a los pacientes que realmente lo necesitan" y ha resaltado que "si no han comido la carne contaminada no tienen por qué consultar nada ni acudir a urgencias".

Sobre el origen del brote, la ministra de Sanidad lo fija en la fábrica que se encuentra ya paralizada. Sus productos además han sido por completo inmovilizados y se pide que no se consuman. La alerta alimentaria sigue activada y la Unión europea también está en guardia por si se detecta algún caso fuera de nuestro país de turistas que hayan probado aquí la carne o la hayan comprado y se la hayan llevado a casa.

Y el asunto llega a los tribunales, porque la organización FACUA va a presentar una primera querella penal contra la empresa y la asociación Defensor del Paciente prepara acciones legales dirigidas contra la empresa pero también contra las administraciones encargadas de los controles sanitarios.