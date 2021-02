Solidarios y optimistas en tiempo de pandemia, así son los niños de Alcalá de Guadaíra según una encuesta

Vivimos tiempos difíciles a los que nos hemos tenido que adaptar todos y entre ellos también los más pequeños de la casa, los niños.

A ellos va dirigida buena parte de la atención de los expertos porque puede que cuenten con menos herramientas para afrontar con madurez los cambios.

Sin embargo más de uno puede llevarse una sorpresa si atendemos a los resultados de una encuesta realizada en la localidad sevillana de Alcalá de Guadaíra.

Según ese sondeo, lo menores de ese municipio están más que dispuestos a realizar tareas que ayuden a superar las dificultades sociales derivadas de la situación de crisis por el Covid-19.

La delegación municipal de Servicios Sociales y el Consejo de la Infancia, de Alcalá ha puesto en marcha esta encuesta en la que han participado más de 450 personas a través de los diferentes canales de difusión del cuestionario.

Y en ese sondeo se refleja que en el apartado de la consulta referente a la acción para la transformación, el 90 por ciento respondió su disposición a actuar ante las necesidades sociales de la ciudad. Un 26,7 por ciento a través de acciones de voluntariado cultural, ambiental y social; otro 26,5 por ciento ayudando de alguna forma; un 25 por ciento acompañando a personas mayores y un 15,2 por ciento participando y proponiendo actividades en el campo de los servicios sociales y la juventud.

La encuesta también pregunta a los chavales por las cuestiones que más les preocupan. La respuesta mayoritaria es la crisis económica derivada de la situación de pandemia, que es lo más importante ahora mismo para el 68,1 por ciento de los encuestados, a lo que sigue la desigualdad social y la brecha digital que se ha hecho más evidente ante la necesidad de realizar muchos trámites a través de Internet. Precisamente la enseñanza on-line ha supuesto para la gran mayoría de estudiantes alcalareños un esfuerzo de organización del tiempo de estudio con arreglo a sus necesidades, facilitando en muchos casos el aprendizaje y la cercanía con el profesorado.

En cuanto a la actitud de los menores, a pesar de ser conscientes de las dificultades, son optimistas y la mayoría de los encuestados dice sentirse tranquilo ante esta pandemia. El resto, un 26 por ciento muestra inquietud y un 20 por ciento con incertidumbre o angustia.

Lo que peor llevan nuestros niños y niñas es no poder ver a la familia, abuelos o primos. Así lo expresa un 46 por ciento de las consultas, le siguen los que no encuentran especial dificultad en cumplir con el confinamiento, quienes ven difícil afrontar las tareas académicas y a quienes se hace cuesta arriba no ver a los amigos con más regularidad.

Para los encuestados no todo ha sido malo y han valorado, entre las oportunidades que ofrece esta crisis y la obligación de permanecer más tiempo en casa, la mejora de la comunicación con padres y hermanos.

