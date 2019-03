Sevilla defiende la "inocencia" del bombero acusado en Italia

La ciudad de Sevilla ha mostrado este viernes su apoyo a Miguel Roldán Espinosa, el bombero del servicio hispalense de extinción de incendios investigado por la justicia italiana por presunto tráfico de personas, tras haber participado en una misión de la ONG alemana Jugend Rettet para auxiliar a inmigrantes en las costas de Libia, mediante una concentración ciudadana y una declaración institucional aprobada en el Ayuntamiento.

La declaración institucional, leída al comienzo de la sesión plenaria del Ayuntamiento hispalense con la asistencia del propio Miguel Roldán, aplaudido además por la Corporación local y el público, refleja el "absoluto convencimiento" de la ciudad en la inocencia de este bombero respecto a los cargos "que injustamente se le imputa". A tal efecto, el Consistorio muestra su "más firme apoyo y solidaridad" a este bombero, solicitando el archivo de la causa incoada en su contra por la justicia italiana.

"Pese a las adversidades y la criminalización de la ayuda humanitaria, personas como Miguel Roldán continúan en la encomiable labor de búsqueda y rescate en el Mediterráneo, contribuyendo a nivel internacional en las labores de salvamento en circunstancias extremas, no siendo merecedoras por ello de la criminalización de la que son actual y desgraciadamente objeto, en este y en otros casos similares", defiende esta declaración institucional.

Después, a las puertas del Ayuntamiento, más de un centenar de personas se han congregado en respaldo a Miguel Roldán, quien arropado por su familia y vecinos de su localidad natal de Cuevas Bajas (Málaga) ha explicado a los medios de comunicación que se siente "enorgullecido" del "cariño" recibido.

"Yo no me acabo de creer que se me pueda culpar por un hecho como éste cuando lo único que hicimos fue salvar vidas de una forma reglada. No nos fuimos a la aventura", ha aseverado, toda vez que la Justicia italiana ha encausado a Roldán y otros nueve participantes en aquella misión humanitaria, y él tuvo conocimiento de ello en junio de 2018, justo un año después de haberse embarcado durante más de 15 días a bordo del barco Iuventa de la citada ONG alemana.

"GRAN MASACRE" EN EL MEDITERRÁNEO

"Los verdaderos protagonistas de esta historia son las personas que están cruzando el Mediterráneo, ahora sin una ONG que los puedan salvar, sin que puedan contar la historia de lo que está ocurriendo allí", ha subrayado, avisando de que en el Mediterráneo "muere mucha gente a diario".

Por ello, ha hecho un llamamiento para "girar la cabeza y mirar otra vez al Mediterráneo". "Hay que saber lo que está pasando, ya que no somos conscientes de la gran masacre que está sucediendo allí y espero que con todo esto seamos consciente de esta situación", ha indicado.

Asimismo, ha apuntado que aunque "cuatro ONG en el Mediterráneo no son la solución, si no las dejan trabajar se quedan sin nada". "La solución no es levantar un muro y que la gente siga muriendo, hay que ir más allá e intentar que todo este protagonismo se enfoque hacia una ayuda global hacia la gente que sigue cruzando el Mediterráneo", ha manifestado.

Roldán no es el único al que investiga la Justicia italiana, pues la causa está abierta además contra un ciudadano portugués, una escocesa y siete alemanes. Todos ellos están acusados por tráfico de personas y se enfrentan a penas de cárcel que pueden alcanzar los 20 años. Por ello, se ha iniciado una campaña de crowdfunding a través de las redes sociales, con el fin de hacer frente a los gastos del proceso judicial.

EL APOYO INSTITUCIONAL

Por último, Roldán ha querido agradecer al alcalde de la ciudad el apoyo que le ha brindado y ha valorado que todos los grupos políticos representados en el Consistorio sevillano hayan respaldado la declaración institucional. "Esto me da mucha más fuerza para seguir y sentir que no estoy solo", ha concluido.

Por su parte, la madre del joven bombero, Carmen Espinosa, se ha mostrado "orgullosa" de su hijo y ha dicho que no debería pasar por esto porque "lo único que ha hecho es salvar vidas". Respecto a la situación por la que está pasando la familia ha comentado que quiere "que acabe ya y termine bien", si bien ha apuntado que estos hechos sirven para dar visibilidad al problema del Mediterráneo, tomar conciencia y dar ejemplo a otros jóvenes.

Por último, un bombero del servicio de extinción de incendios de Dos Hermanas (Sevilla) que también ha participado en otras misiones de ayuda humanitaria, Alejandro Marín, ha asegurado que "nunca" se pudieron imaginar que volviera a repetirse lo que les ocurrió a sus compañeros en Grecia y ha añadido que "lo más duro" es que quieran quitarles "las ganas de ayudar a otras personas".