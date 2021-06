Sevilla baja a riesgo medio y se anuncia otra vacunación masiva sin cita

En las últimas 24 horas la provincia de Sevilla ha pasado de tener una tasa de 152 casos por cien mil habitantes a catorce dias a tener 146,8 y por tanto según el llamado semáforo covid se sitúa en el nivel de riesgo medio, que se ha establecido para cuando se está por debajo de los 150 casos.

Pese a esta circunstancia, hay que señalar que este miercoles la Consejería de Salud ha notificado 253 nuevos infectados, algo más que el dia anterior, y de seguir así puede peligrar de nuevo la permanencia en al nivel de reisgo medio. Asimismo se han producido dos fallecimientos, tres nuevas hospitalizaciones, doce pacientes han pasado a UCI , y 376 se dieron por curados.

En conslusión se extrae que parece estabilizarse el numero de contagios y que sigue en descenso el numero de hospitalzados, y hay que añadir que a día de hoy no hay ningula localidad de la provincia que supere los mil casos, salvo El Ronquillo ( 1.307,2 casos ) que al tener menos de 5000 habitantdes no sera cerrado, y por tanto el Comité de Alerta de Salud no propone esta semana ningún cierre y todos los distritos quedan en nivel dos.

VACUNACION MASIVA SIN CITA

El Distrito Aljarafe-Sevilla Norte ha programado para este sábado una convocatoria masiva de vacunación sin cita para personas de entre 40 y 69 años, nacidas entre 1981 y 1952 y cuyos centros de salud de referencia pertenezcan al medio centenar de municipios de Sevilla y Huelva de su entorno.





Entre ellos, se encuentra Alcalá del Río, Esquivel, Burguillos, El Viar, San Ignacio del Viar, Castilblanco de los Arroyos, Cantillana, Tocina, Los Rosales, Villanueva del Rio y Minas, Villaverde del Río, Carmona, Guadajoz, Alanís, Cazalla de la Sierra, Guadalcanal, Constantina, Las Navas de la Concepción, El Pedroso, San Nicolás del Puerto, Cerro del Hierro, El Castillo de las Guardas, El Garrobo, Gerena, Guillena, Las Pajanosas, El Madroño, El Ronquillo, Torre de la Reina, Arroyomolinos de León, Cala, Almadén de la Plata, Real de la Jara, Santa Olalla, Zufre, La Algaba, Brenes, El Mirador, La Rinconada, San José de la Rinconada, Alcolea del Río, El Priorato, La Campana, Lora del Río, Puebla de los Infantes, El Viso y Mairena del Alcor.





En un comunicado, la Junta de Andalucía indica que la vacunación se hará en el Pabellón Municipal de San José de la Rinconada desde las 9,30 a las 19,00 horas. El Servicio Andaluz de Salud (SAS) quiere recordar que la vacuna de Janssen es un preparado que "tiene la gran ventaja de ser de una sola dosis, con una muy alta efectividad para prevenir formas graves de Covid-19, incluyendo las variantes emergentes".





"Andalucía avanza así en la campaña de vacunación con esta iniciativa de vacunación masiva sin cita, que ya fue testada la semana pasada en cuatro puntos de la comunidad y que esta semana se está expandiendo a otras áreas", recalca. Esta semana, Andalucía ha continuado inmunizando a los actuales grupos de vacunación y se ha intensificado la recaptación de personas mayores de 50 años que aún no estén vacunadas. Además, se sigue abordando el adelanto de la segunda dosis de AstraZeneca que ha pasado de 12 a diez semanas.





Las personas mayores de 50 años que no hayan sido vacunados pueden pedir cita de forma directa por los canales habituales (Clicsalud+, app y teléfono Salud Responde) y además se hará una campaña de recaptación desde los centros sanitarios de forma que pueden ser llamados por teléfono. Estas personas también pueden ponerse directamente en contacto con el SAS para obtener cita a través de números de teléfono habilitados para este fin.





Estas líneas se atienden desde cada centro y se han reforzado de forma específica. Los teléfonos se encuentran publicados en la web del SAS ('http://lajunta.es/30q8u') donde hay un apartado específico sobre citación y vacunación Covid-19 con información actualizada ('http://lajunta.es/341ek').





Esta semana, Andalucía ha recibido hasta el momento 700.040 dosis: 540.540 de Pfizer y 159.500 de Moderna.

