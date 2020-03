¿Sabes que hay una nueva vacuna contra la meningitis en Andalucía?

Andalucía ha incluido una nueva vacuna contra la meningitis y te interesa saberlo si tienes un hijo o hija menor de 18 años.



Esta nueva vacuna meningocócica conjugada tetravalente que protege frente a los serogrupos A,C, W e Y, viene a sustituir a la anterior del meningococo C. Se amplía así la cobertura vacunal frente al meningococo “que produce esta enfermedad tan sumamente peligrosa y grave”, según nos indican desde la Sociedad Española de Vacunas.

Cuándo se ha empezado a distribuir esta vacuna contra la meningitis

Esta vacuna se ha comenzado a suministrar desde el uno de enero de 2020, pero no se va a vacunar a todos los niños a la vez. Salud ha decidido hacerlo durante los próximos tres años. Así, en este 2020, pueden hacerlo los que cumplan un año, 12, 15 y 18 años. En los dos próximos años se irá vacunando al resto de menores de edad.



Sobre el por qué de su introducción en el calendario vacunal hemos querido buscar la explicación de un experto y hemos hablado con Rosario Cáceres, miembro de la Junta Directiva de la Asociación Española de Vacunas. “ Del serogrupo W, que es hipervirulento, estaban apareciendo brotes en países de habla inglesa, pero como estamos en un mundo globalizado, se estaban ya registrando casos en España. Para que no existan esos brotes, se protege a los niños frente a este serogrupo W, A, Y.”



Esta experta, también miembro del Centro de Información del Medicamento del Colegio de Farmacéuticos de Sevilla, nos recuerda que “la enfermedad menigococica invasiva es poco frecuente, no hay que alarmarse,pero es muy peligrosa, por lo que si tenemos una herramienta como es la vacuna, que es segura y podemos utilizarla para proteger a nuestros hijos, debemos hacerlo".



Hasta el momento el serogrupo predominante era el C y cuando se introdujo la vacuna, “el número de casos cayó drásticamente”. Ahora se pretende que ocurra algo similar con esta vacuna meningocócica conjugada tetravalente .



Rosario Cáceres insiste también en un consejo “ ante cualquier duda de los padres, acudir a un pediatra o farmacéutico que se les despeje” y pide también que se dejen a un lado “ bulos y mitos “ que siempre rodean a las vacunas. “ Frente a los bulos y mitos, mucha ciencia y mucha evidencia” sentencia esta vocal de la Sociedad Española de Vacunología