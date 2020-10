El serio rifirrafe de Soto con un periodista por la 'División Azul': “Qué manera de tergiversar la historia"

La decisión adoptada este pasado martes por el Pleno del Ayuntamiento de Madrid de retirar las calles a Francisco Largo Caballero, quien fuera presidente de la República entre 1936 y 1937 durante la Guerra Civil, así como a Indalecio Prieto, ambos dirigentes socialistas,continúa generando polémica y encontronazos entre partidarios y detractores de la medida acordada.

Todo nacía de una propuesta de Vox, fundamentada en la resolución del Parlamento Europeo de septiembre de 2019 sobre memoria histórica en la que se condena “a los regímenes totalitarios y a sus representantes". Esta tuvo el apoyo de PP y Ciudadanos, tras introducir una enmienda para que se hiciese también referencia en la misma al artículo 15 de la Ley de Memoria Histórica aprobada durante el Gobierno del también socialista José Luis Rodríguez Zapatero, y a la Ordenanza Municipal de rotulación de calles.

En concreto, en el citado artículo 15 de la Ley de Memoria Histórica se señala, entre otras cuestiones que “las Administraciones públicas, en el ejercicio de sus competencias, tomarán las medidas oportunas para la retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la Dictadura”.

Hoy es un día histórico, nuestro portavoz @Ortega_Smith ha presentado, y conseguido, la aprobación del pleno para eliminar las calles de Largo Caballero e Indalecio Prieto. No permitiremos que se reescriba la historia y se blanquee totalitarios antidemócratas#VerdaderaHistoriapic.twitter.com/TwZwnUNYWC — Grupo Municipal VOX Ayuntamiento de Madrid (@VOX_AytoMadrid) September 29, 2020

De esta manera, el consistorio madrileño retirará la calle Francisco Largo Caballero que hay en el distrito de Ciudad Lineal y una placa existente en el de Chamberí, así como el bulevar de Indalecio Prieto que se localiza en Vicálvaro. Mientras, el Ayuntamiento insta a que el Gobierno de España retire las estatuas que los dos dirigentes socialistas tienen en la zona de Nuevos Ministerios.

Rifirrafe entre José Manuel Soto y un periodista a cuenta de la División Azul

Tras conocerse este acuerdo del plenario madrileño, el periodista Fernando Garea publicaba un tuit en el que hacía referencia a otra vía de Madrid, concretamente a la calle Caídos de la División Azul, asegurando que “mantiene su nombre y no le afecta los cambios decididos hoy en el Ayuntamiento a pesar de homenajear a un ejército que combatió con los nazis y, por tanto, colaboró con el holocausto”.

La calle Caídos de la División Azul de Madrid mantiene su nombre y no le afecta los cambios decididos hoy en el Ayuntamiento a pesar de homenajear a un ejército que combatió con los nazis y, por tanto, colaboró con el holocausto. — Fernando Garea (@Fgarea) September 29, 2020

Este comentario no ha gustado nada al cantautor sevillano José Manuel Soto, quien no ha dudado en responder a Garea, al que acusa de “tergiversar la historia”. Y es que, según Soto, “la División Azul fue un cuerpo de voluntarios españoles que fueron a combatir el comunismo al frente ruso, donde lucharon de manera heroica en unas condiciones horribles”.

El sevillano, que en más de una ocasión ha mostrado su interés por conocer la historia de España, va más allá y asevera que los miembros de la División Azul “no tuvieron nada q ver con el holocausto ni con el ideario nazi”.

Qué manera d tergiversar la historia!! La División Azul fue un cuerpo d voluntarios españoles q fueron a combatir el comunismo al frente ruso, donde lucharon d manera heroica en unas condiciones horribles. No tuvieron nada q ver con el holocausto ni con el ideario nazi. https://t.co/MiaxsH7LLS — Jose Manuel Soto (@JOSEMANUELSOTO1) September 29, 2020

Carmena ya intentó cambiar de nombre la calle Caídos de la División Azul

No es la primera vez que la calle Caídos de la División Azul está en el centro de la polémica. Ya durante el mandado de la populista Manuela Carmena, el Ayuntamiento de Madrid aprobó el cambio de nombre de esta calle, aunque en abril de 2018 el juzgado contencioso-administrativo número 8 de Madrid anulaba dicha decisión, al considerar que la creación de este cuerpo, que luchó en Rusia junto al Ejército nazi contra el comunismo, es posterior a la Guerra Civil y, por lo tanto, no exalta la sublevación militar de 1936, por lo que no se puebla aplicar, como pretendió el Gobierno de Carmena, la Ley de Memoria Histórica al no ajustarse a derecho.

El juzgado madrileño atendía así el recurso presentado por José Luis Marín en representación del Colectivo de Familiares de Caídos en Rusia, desde el que se defendía que la División Azul nació con la "única y exclusiva razón" de "combatir el comunismo", así como que sus miembros no estuvieron relacionados con el holocausto, ni fueron acusados jamás de crímenes de guerra.

