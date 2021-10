La recomendación de la DGT que pueden copiar en sus exámenes otros organismos

Los exámenes para conseguir el premiso de conducir que se realizan en esta época de pandemia , están sujetos a normas higiénico sanitarias como el resto de actividades que implican que un grupo de personas compartan un espacio cerrado.

Por eso en las pruebas la Dirección General de Tráfico organiza los exámenes con distancia de seguridad y con una norma clara, la obligación de portar mascarilla, requisito indispensable para todos los aspirantes, que pueden usarlas del tipo quirúrgico o FFP2, y sin válvulas de exhalación.





Antes de que caduque, renueva tu permiso de conducir.



Una vez cumplida su fecha de caducidad, tu permiso no es valido para conducir hasta que lo renueves.



??https://t.co/BA2sV7Ahu3#TramiteDGTpic.twitter.com/zpFZWSxxb0 — Dir. Gral. Tráfico (@DGTes) October 20, 2021









Hasta ahí todo normal. Lo que ha causado cierto revuelo y cierta curiosidad ha sido la recomendación que hace la DGT acerca del color de las mascarillas.

Y es que se pide que no se opte por el color negro. No es ningún capricho. Las razones para pedir a los aspirantes no usen este tono en sus mascarillas es que según algunas Jefaturas Provinciales "la Guardia Civil ha detectado el uso de cámaras ocultas en mascarillas de ese color y para evitar fraudes en el teórico se ha solicitado que las mascarillas que se usen no sean negras".

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

La voz de alarma saltó en la provincia de Badajoz donde las autoescuelas han recibido un correo de la Jefatura Provincial pidiendo que transmitan a los alumnos la recomendación de no usar el tono negro en sus mascarillas.

El motivo es que en esa provincia se habría detectado que algunos alumnos utilizaban pinganillos o dispositivos electrónicos para copiar durante las pruebas teóricas, y los ocultaban a través de las mascarillas oscuras. Las multas por copiar en los exámenes de tráfico son contundentes. Se sancionará con 500 euros de multa y la imposibilidad de presentarse a un nuevo examen hasta que pasen seis meses.





?Con la app #miDGT puedes llevar en el móvil ??:



??Permiso de conducir

??Permiso circulación, ficha técnica electrónica, ITV

Y....

??Comprar tasas

??Consultar y pagar sanciones

??Cambiar el domicilio

Y más.

?? https://t.co/l3D4Kn9tVrpic.twitter.com/IsbyEfbvCp — Dir. Gral. Tráfico (@DGTes) October 20, 2021









De momento se trata sólo de una petición que realiza la DGT en esta zona de Extremadura pero puede que en breve se extienda al resto del territorio nacional. E incluso, quién sabe, puede que estemos ante una medida que hagan suya también desde otros organismos en los que se realizan exámenes como los de las oposiciones o los universitarios.





También te puede interesar:

SALUD

Para qué sirve la máquina de protonterapia donada por Amancio Ortega y que llegará a Sevilla