El Marathon des Sables es una exigente carrera por etapas que se desarrolla en el desierto. De hecho está considerada una de las carreras más duras del mundo. Desde el año 1986 la organiza el francés Patrick Bauer en Marruecos. Tiene 250 kilómetros y transcurre a lo largo de una semana. Hay 6 etapas: cinco de entre 20 y 40 kilómetros y una etapa de unos 80 kilómetros.





Vuelve la Marathon des Sables después del parón por la pandemia ?@marathonDsables?. Del 1 al 11 de octubre, el 35º Marathon Des Sables acogerá alrededor de 800 participantes procedentes de todo el mundo, 35 de ellos españoles #www.marathondessables.com pic.twitter.com/Jv2S26ihjT — Manel Tahull (@maneltahull) September 22, 2021





En todos estos años sólo 15 mujeres con discapacidad han intentado terminar la prueba. Ninguna de ellas es española.

Pero la historia de esta dura carrera cambia desde hoy, porque el Maratón des Sables que ha arrancado este 1 de octubre lo hace contando con la presencia de Raquel Domínguez, deportista sevillana, que apunta así un nuevo reto a su ya larga lista de iniciativas solidarias.

En una entrevista en COPE MÁS SEVILLA, Raquel contaba poco antes de marcharse que sus proyectos, “más que retos son aventuras y más si llevas detrás el peso del Reto Pichón y una causa que merece tanto la pena como es recaudar fondos para los chicos y chicas con piel de mariposa”.





Hoy traigo un testimonio impresionante del 7º protagonista del #RetoPichón2021. Vengo de vuelta de La Puebla de Cazalla con muchas lagrimas en los ojos. No puedo quitarme de la cabeza a Manuel, un niño de 12 años, divertido, alegre y que sufre Piel de Mariposa.@pieldemariposapic.twitter.com/P5bAlqH1zx — #RetoPichón (@retopichon) September 18, 2021





Esta durísima carrera se desarrolla a través de las arenas del desierto , como explica Raquel, que señala que sólo llegar a la salida de la prueba es toda una aventura. “Es una carrera enmedio del desierto, literalmente, desde la ciudad tenemos que hacer un viaje de 7 horas en autobús para que nos dejen en el desierto y ahí empezar la aventura”.

Los deportistas deben cargar con una mochila en la que tienen que llevar todo lo necesario para alimentarse y sobrevivir. “Soy la primera española, andaluza, sevillana con discapacidad en hacerla. Sé que va a ser complicado, exigente, mi discapacidad está en los brazos, se hace en autosuficiencia y cargo con una mochila de 8 kilos”.

Para Raquel este nuevo reto no será por tanto fácil pero tiene claro que “cuando me flaqueen las fuerzas recordaré a esas familias, de niños y niñas con piel de mariposa a las que queremos ayudar con apoyo sanitario, social y sicológico” pensaré en “la gente que me quiere y espero sacar lo mejor de mi”.





¿Quiénes hacen posible que las personas con Piel de Mariposa y sus familias tengan el apoyo que necesitan? ??Hoy os presento a parte de ese equipo de @pieldemariposa que cuida de ellos. ¡Lo tengo claro, lo importante son las personas! Conócelas aquí ?? https://t.co/lPldr1I5Nq — #RetoPichón (@retopichon) March 28, 2021





El objetivo de Raquel es dar visibilidad a las familias y niños con piel de mariposa a los que este año ayuda el llamado Reto Pichón de Juan Luis Muñoz Escasi. La deportista sevillana cree que “para llamar la atención tenemos que hacer cosas que hagan a la gente moverse”.





Y moverse significa donar a esta causa, con aportaciones que se pueden realizar de una manera muy sencilla. Por ejemplo haciendo un bizum al 01814 con el concepto Reto Pichón. O bien a través de transferencia bancaria en el número de cuenta que aparece en las redes y la web de Reto Pichón.





Así que no hay excusas. La carrera ya está en marcha. Raquel pone las piernas, la fuerza la emoción y las ganas. Los demás tenemos la oportunidad de poner nuestro grano de arena sin movernos del sofá de casa.