Quién tendrá que decidir la suspensión de la Semana Santa en Sevilla

A pesar de que se suceden en cascada las suspensiones de actos, reuniones, asambleas, clases , juicios etc, y está aplazada o sencillamente desconvocada cualquier actividad que implique reunión de determinado numero de personas , la gran decisión que esta por venir y todavía nadie se atreve siquiera a abordarlo públicamente (aunque todos la intuyen ), es la referida a la Semana Santa.

Resultan comprensibles las reticencias a hacerlo por el peso que tiene la Semana Santa en una ciudad como Sevilla donde esta celebración esta profundamente imbricada en el tejido social y el impacto emocional seria muy fuerte, además del enorme peso económico que tiene.

Este jueves el Arzobispo de Sevilla Monseñor Juan José Asenjo recibió al alcalde de la capital , Juan Espadas, y al Presidente del Consejo de Hermandades y Cofradias Francisco Vélez, para hablar del tema , pero fué sólo una toma de contacto y no se han adoptado decisiones concretas . Unicamente acordaron estar en todo momento a la espera de las indicaciones que vayan dando de las autoridades sanitarias, y a tenor de eso se darán pasos de forma conjunta y no se tomaran por el momento decisiones de largo alcance.

El alcalde Espadas no desea que esa responsabilidad recaiga unicamente sobre sus hombros y ha vuelto a insistir en que la fecha del Domingo de Ramos ( 5 de abril ) y “todavía no es necesario adoptar esa medida”, recordando a renglón seguido que en estos momentos no pesa "ninguna indicación". "Si mañana hay otra orientación, nos sentaremos y adoptaremos las medidas que haya que tomar", ha aseverado llamando a "no especular" ni "anticipar acontecimientos" porque las decisiones serán adoptadas "al ritmo" que corresponda.

Eso sí, ha avisado de que es necesario "tener claro que si no se dan las condiciones de seguridad para celebrar con garantías" la Semana Santa, "la autoridad sanitaria tomará una decisión y las administraciones" actuarán conforme a las directrices de la misma.

En cuanto a actividades como el traslado previsto para este viernes por la hermandad de la Esperanza de Triana, Espadas ha recordado que entre las "recomendaciones" de las autoridades no figura "ninguna relativa a la suspensión de actividades de esas características", con lo que en estos momentos las hermandades gozan de "libertad y autonomía" para decidir "unilateralmente" si celebran o suspenden actividades de tal índole.

EL HERMANO MAYOR DEL GRAN PODER DESCARTA UN "DRAMA"

El hermano mayor de la hermandad del Gran Poder, Félix Ríos, en declaraciones a TVE, ha manifestado este jueves que si fuera necesario como medida preventiva contra la propagación del coronavirus Covid-19, "se suspenderían las procesiones sin tampoco hacer un mayor drama" porque "no sería ni la primera ni la última vez". Reconociendo el "evidente impacto emocional" para los cofrades ante una situación, Ríos defiende que las hermandades despliegan una "intensa" gama de actividades que van más allá de las procesiones.