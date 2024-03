Quantica garantiza el nivel más alto de rentabilidad solar en sus instalaciones

Sevilla, 1 de marzo de 2024 – El Grupo Imagina Energía amplía su propuesta de autoconsumo solar en el canal residencial con Quantica Triple Zero, una solución destinada a maximizar el ahorro de sus clientes. Para conseguir el máximo beneficio de Quantica Triple Zero, se combina la instalación de paneles solares junto a una batería Inteligente que cuenta con el sistema de almacenamiento solar Qcells (Q.HOME), parte de la matriz Hanwha Energy, nombrada por Solar Reviews la mejor marca de tecnología solar a nivel mundial por segundo año consecutivo. Esta batería inteligente permite optimizar el consumo eléctrico de manera automática y realizar las cargas y descargas más rentables para cada uno de los clientes, según sus hábitos de consumo y el precio de la energía en cada momento.

Además, los clientes que apuesten por esta nueva solución disfrutarán de una tarifa solar muy competitiva con Imagina Energía y con acceso a su Monedero Solar precargado para conseguir factura cero durante al menos 3 años. De esta manera, no solo podrán utilizar sus excedentes solares, energía producida no consumida, para reducir su factura de la luz sino que además tendrán saldo extra para cubrir sin preocupaciones su consumo durante al menos tres años totalmente garantizado. Esta solución además incluye la garantía de instalación más amplia del mercado, 10 años, que junto con los 200 instaladores propios de Quantica Renovables, garantizan la máxima calidad y agilidad en la instalación, además de la gestión de permisos, subvenciones y deducciones disponibles para cada región en España. Y es que pese a la desaceleración del autoconsumo en 2023, Quantica Renovables sostuvo su ritmo de crecimiento con 2.000 nuevas instalaciones de autoconsumo residencial el año pasado, siendo la prescripción un factor clave para alcanzar esas cifras.

De hecho, cerca del 60% de las altas acudió por recomendación de otros clientes poniendo en valor su alto grado de satisfacción. “Garantizar la factura a 0€ de nuestros clientes es posible gracias a las posibilidades que ofrece la unión de todas las necesidades de autoconsumo con un único proveedor especialista como es el Grupo Imagina Energía. Quantica Triple Zero combina la Batería Inteligente con el sistema de almacenamiento solar Qcells (Q.HOME) y el Monedero Solar de Imagina Energía, permitiendo que al menos durante tres años la factura energética del cliente con una instalación Quantica sea de 0€. Así es como mantenemos nuestro liderazgo en autoconsumo acercando la energía solar a todos los rincones de España y fomentando el compromiso con la sostenibilidad y la economía local del sol”, subraya Pedro Matas, director comercial de autoconsumo residencial en Quantica Renovables.

A la vanguardia de la tecnología solar de la mano de Qcells

El consumidor español apuesta por sistemas de acumulación que refuercen la efectividad y el ahorro de sus instalaciones. Sin ir más lejos, el 32% de las operaciones de Quantica Renovables en el canal residencial el pasado 2023 se cerró con baterías, evidenciando que el cliente solar está dispuesto a apostar por fórmulas innovadoras con el objetivo de lograr un mayor ahorro a medio y largo plazo y convertir su vivienda en un activo financiero durante décadas. Qcells, la marca propia de componentes del Grupo Hanwha, fundamenta su liderazgo en su base tecnológica, desde la que ofrece soluciones innovadoras en todos los países donde opera.

Así, la Batería Inteligente, que cuenta con el sistema de almacenamiento solar Qcells (Q.HOME), maximiza la rentabilidad solar para los clientes, realiza análisis predictivos de consumo y previsión meteorológica para adaptarse a los hábitos de consumo y optimizar el rendimiento energético. Además, va un paso más allá y realiza cargas de la red eléctrica de forma inteligente para cubrir horas de consumo sin producción solar. Así es como los clientes podrán interactuar con la red eléctrica, maximizar el consumo de energía solar y, en definitiva, obtener mayor seguridad y autonomía energética.

Ahora, bajo el nombre de Quantica Triple Zero, la compañía ofrece una nueva propuesta al sector doméstico que garantiza al menos tres años sin factura de la luz, por contrato, al apostar por el autoconsumo fotovoltaico con baterías inteligentes.