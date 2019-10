El Puerto pide una "solución definitiva" al "problema" del arroz

El presidente de la Autoridad de Sevilla, Rafael Carmona, ha abogado este miércoles por buscar una "solución definitiva" a la "problemática" que sufre el sector arrocero del Bajo Guadalquivir como consecuencia de la alta salinidad del agua del río, extremo agudizado con la escasez de lluvias y para el cual es necesario "llevar agua dulce" a los cultivos de arroz, señalando además que en 2020 comenzará el "traslado" de operaciones portuarias desde el muelle de Tablada hacia el sur, al entorno de la esclusa.

Durante una ponencia protagonizada este miércoles en el hotel Alfonso XIII con el título 'El puerto de Sevilla, un lugar de encuentro', Rafael Carmona ha defendido el papel del puerto hispalense en la socioeconomía de la provincia, recordando que unas 23.000 personas trabajan en sus instalaciones y que su actividad y la de las empresas radicadas en sus terrenos suponen el tres por ciento del producto interior bruto de la provincia.

Por ello, ha definido como "globales" los proyectos relacionados con el Puerto de Sevilla, pues requieren "la concurrencia de todas las administraciones" y los agentes económicos y sociales relacionados con tales actuaciones y con la actividad portuaria. Del mismo modo, ha defendido la "responsabilidad social" que marca las líneas de actuación de su institución, cuyas estrategias llevan insertas los "criterios ambientales" y el "trabajo con la naturaleza", así como las "sinergias" con otros actores relacionados con el estuario del Guadalquivir.

En ese contexto, ha mostrado la "solidaridad" del Puerto de Sevilla con los arroceros del Bajo Guadalquivir, dado el "problema" que sufren como consecuencia de la alta salinidad del agua del río. "Nosotros estamos implicados con ese problema", ha enfatizado, opinando que "es necesaria una actuación o solución definitiva que resuelva la problemática de la alta salinidad" del agua con la que son regados los cultivos de arroz, extremo que pasa por "llevar agua dulce" a los mismos.

"CÓMO CANALIZAR EL AGUA DULCE"

Así, ha pedido "encontrar cómo canalizar el agua dulce para que llegue a esos cultivos", algo en lo que el Puerto puede "participar" pero para lo cual será necesario recurrir a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), el Ministerio de Transición Ecológica y la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Y es que según ha recordado, "la industria arrocera es muy potente y necesaria" en la economía provincial.

De otro lado, Rafael Carmona ha manifestado que "a partir de 2020" comenzará el "traslado" de las operaciones portuarias desde el muelle de Tablada hacia el sur, hacia la zona más cercana a la esclusa, lo que le ha llevado a pedir a las empresas instaladas en el puerto o que trabajan en el mismo que "apuesten también por la modernización y por ese traslado de operaciones a la zona sur" y a asegurar que en 2020 será acometida la anunciada adecuación de 17.000 metros cuadrados el Muelle del Armamento para "cargas especiales".

Rafael Carmona ha advertido además de que al alcanzar la Zona de Actividades Logísticas (ZAL) del Puerto una ocupación "del 98 por ciento" tras haber cumplido 15 años en 2018, es necesario "abordar" la creación de una "segunda" zona de actividades logísticas.

Al respecto, ha precisado que durante 2019, Sevisur Logística, participada al cien por ciento por Merlin Properties y encargada de la gestión y explotación inmobiliaria de la ZAL, ha construido tres nuevas naves, una de ellas ya en manos de la empresa estadounidense de comercio electrónico y servicios de computación en la nube Amazón, y un nuevo aparcamiento para camiones.

En cuanto a la zona franca, Rafael Carmona ha indicado que "si todo va bien", el consejo de administración del Puerto aprobará en diciembre la concesión administrativa solicitada por la empresa Ecoser Innova Logistics, con sede en Guillena, para instalar una fábrica de bebidas espirituosas y un almacén de productos perecederos en dicho recinto, con lo que la zona franca logrará así "una nueva empresa".

"COMPROMISO" CON LA ENERGÍA RENOVABLE

En paralelo, ha manifestado el "total compromiso" del Puerto de Sevilla con la apuesta por las energías renovables, exponiendo que su institución va a licitar un contrato destinado a la instalación de una "planta de energía solar fotovoltaica" en las cubiertas de los aparcamientos del polígono de los antiguos astilleros y promoverá entre las sociedades adjudicatarias de sus concesiones administrativas la instalación de panes solares en sus cubiertas.

Del mismo modo, ha defendido el "rápido crecimiento" de la terminal ferroviaria del Puerto de Sevilla, que entre enero y septiembre de este año contabilizó 382.000 toneladas de mercancías, un 25 por ciento más con relación al mismo periodo de 2018.

Además, ha apostado por que los puertos andaluces promuevan "proyectos que generan sinergias" entre los mismos, pues los puertos andaluces deben "ser competitivos, pero no competir" entre ellos. "No podemos canibalizarnos", ha aseverado Rafael Carmona, exponiendo que los puertos andaluces trabajan ya en una línea de cruceros que recale en los mismos y los puertos de Sevilla, Huelva y Algeciras (Cádiz) trabajan en "sinergias" en materia de tráfico de mercancías, aspecto para el cual ha manifestado su deseo de que se sume la Autoridad Portuaria de Cádiz.

Y en un contexto en el que el Puerto de Huelva opera la terminal ferroviaria de Majarabique, enclavada en el área metropolitana de Sevilla, a través de la empresa Termisur, Rafael Carmona ha respetado tal "opción" y ha recordado que el Puerto de Sevilla cuenta con su propia terminal ferroviaria dentro de sus instalaciones, si bien ha señalado el "trabajo conjunto" destinado a que el Puerto hispalense se "vincule al tráfico del corredor central" ferroviario.

Además, Carmona ha señalado la modificación puntual del planeamiento urbano promovida por el Ayuntamiento de Sevilla, para el traslado de las instalaciones y depósitos de combustible que tiene la Compañía Logística de Hidrocarburos (CLH) en la dársena del Batán, una operación clave para el proyecto bautizado como Sevilla Park, destinado a crear en terrenos del Puerto hispalense un gran complejo comercial y de ocio dotado de un gran auditorio.

La tramitación urbanística, según ha precisado, está ahora "pendiente" de una "autorización" de la Dirección General de Costas que "no se había tramitado" antes, lo que le ha llevado a defender el "ejemplo" dado por el nuevo Gobierno andaluz a la hora de afrontar los trámites que le corresponden de este proyecto.

Y es que tras "ocho años de tramitación", principalmente en el seno del Ayuntamiento, a su juicio es necesario que "las cosas se analicen para que si son viables se aprueben y si no, no se aprueben". "Lo que no podemos hacer es cansar a los inversores", ha enfatizado rememorando que el traslado de los depósitos de CLH se remonta al año 2000 y asegurando que los suelos de la dársena del Batán "van a tener actividad pronto". "El inversor debe ser el original y si no, será otro", ha dicho.