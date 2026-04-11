La Patagonia en Sevilla: un gran dinosaurio de 40 metros y fósiles originales que nunca habían salido de Sudamérica

La exposición 'Dinosaurios de la Patagonia' abre sus puertas este viernes en CaixaForum Sevilla, ofreciendo un viaje de millones de años al pasado. La muestra trae por primera vez a España espectaculares restos de los gigantes que habitaron el sur del continente americano. Así lo ha contado Alejandro Pérez, coordinador de la exposición en Fundación La Caixa, en el programa 'Herrera en COPE Más Sevilla'.

Fundación "La Caixa" Dinosaurios de la Patagonia CaixaForum Sevilla

Un gigante de 40 metros

La estrella indiscutible de la exposición es la impresionante réplica del 'Patagotitan mayorum', el dinosaurio más grande conocido, con casi 40 metros de longitud. El montaje ha supuesto un gran reto logístico, tal y como ha explicado Alejandro Pérez, quien señaló que han tenido que adaptar el espacio expositivo: "Hemos tenido que ampliar el vestíbulo". Afortunadamente, aclaró, la altura del techo permitió la instalación de este coloso, cuya envergadura se aprecia aún más en un espacio que "respira poco".

Hemos tenido que ampliar el vestíbulo"

Tesoros paleontológicos de la Patagonia

La muestra presenta especies muy poco conocidas por el público general, lejos de los dinosaurios popularizados por el cine norteamericano. Según Pérez, "la paleontología en la Patagonia ha dado un vuelco importante con la aparición y la descripción de muchas nuevas especies de géneros únicos". Estos hallazgos, comparables a los de China y Mongolia, revelan animales espectaculares que sorprenden por su singularidad.

Fundación "La Caixa" Exposición dinosaurios de la Patagonia Caixaforum Sevilla

Todo el rigor científico de la exposición ha sido posible gracias a la colaboración del Museo Paleontológico Egidio Feruglio. Alejandro Pérez ha destacado que el magnífico equipo de paleontólogos del museo ha sido fundamental en el desarrollo del proyecto. "La exposición la han comisariado ellos, las piezas las han hecho ellos", ha afirmado Pérez, subrayando el papel crucial de la institución argentina en la asesoría científica.

Fósiles originales, una oportunidad única

Uno de los mayores atractivos de la exposición es la presencia de los fósiles originales de Patagotitán, que nunca antes habían salido de Sudamérica. Alejandro Pérez ha calificado esta oportunidad como "una ocasión única", ya que las piezas regresarán a Argentina tras la clausura de la muestra. "Después volverán a Argentina y ya será más difícil ir allí a verlos", ha insistido, animando a todos los andaluces a visitar la exposición en CaixaForum Sevilla.

Después volverán a Argentina y ya será más difícil ir allí a verlos"

La exposición no solo muestra cómo eran estos animales, sino que también explica cómo sobrevivieron a la extinción y evolucionaron en las aves actuales. Pérez ha matizado que, en propiedad, deberíamos hablar de "dinosaurios no avianos", ya que las aves de hoy en día son sus descendientes directos, los dinosaurios avianos, que "perviven entre nosotros" con casi 10.000 especies.

La muestra se podrá visitar en CaixaForum Sevilla hasta el próximo 12 de octubre. La interactividad, según Pérez, reside en la proximidad con las réplicas de dinosaurios, que no cuentan con barreras físicas, a diferencia de los fósiles originales, que están protegidos. Una experiencia inmersiva para contemplar de cerca a los gigantes que una vez dominaron la Tierra.