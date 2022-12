Porqué el Ayuntamiento devuelve más de 800.000 euros de fondos sociales

Es una verdadera lástima que teniendo el dinero y estando ahí la necesidad perentoria de utilizarlo, el gobierno municipal de Sevilla haya permitido que se escapen 654.228 euros el PP eleva la cifra a 803.966) entregados por la Administración autonómica para políticas sociales.





A modo de justificación, el portavoz del gobierno del Ayuntamiento de Sevilla, Juan Manuel Flores, ha pedido a la Junta de Andalucía, gobernada por el PP, un cambio en el sistema de financiación del Programa de Ayudas Económicas Familiares, con relación al cual el Consistorio habría acordado devolver 654.228 euros, "dada la tardanza en la adjudicación de las subvenciones" y el hecho de que "estén limitadas las ampliaciones de plazo".





Flores ha precisado que se trata de fondos procedentes del Estado y "canalizados" por la Junta, exponiendo que "frente al sistema de subvenciones, que se comunican en verano y ralentizan así la aprobación del programa, al tener que completar los procedimientos administrativos dentro del propio Ayuntamiento, y la ejecución del mismo, debería existir una financiación anual directa que redujera las tramitaciones necesarias" .





Según Flores, "hasta el 10 de junio de 2021 no se publicó en el BOJA la resolución autonómica de la subvención al Ayuntamiento para un programa a ejecutar en 2021 y hasta el mes de septiembre no se publicó la parte correspondiente al Ministerio de Derechos Sociales".





"Por tanto, de ninguna manera el Ayuntamiento podía llegar al plazo del 31 de diciembre de 2021 con el programa ejecutado teniendo en cuenta, además, que son ayudas individualizadas, a cada familia vulnerable, cada una con su expediente y seguimiento de los Servicios Sociales", ha considerado, agregando que "es un programa muy complicado en su ejecución porque, además, hay que tener en cuenta los cambios que se producen en las familias, con altas y bajas constantes".





"Esto obligó a solicitar de inmediato una prórroga que no fue admitidahasta octubre de ese año. Una vez autorizada, se podía iniciar la tramitación municipal, no antes. Al disponerse tan sólo de unos meses para la ejecución, se solicitó otra prórroga hasta septiembre de 2022 y también agregar el saldo que quedara pendiente de 2021 a la asignación de 2022, cuestión que no ha sido aprobada por la Junta", ha lamentado.





Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

"Es un problema no sólo del Ayuntamiento de Sevilla, sino de cualquier gran municipio que pida financiación externa para los programas de Ayudas Económicas Familiares", ha apostillado el también edil de Cohesión Social.

Estos razonamientos no convencen en absoluto al Partido Popular. El candidato a la Alcaldía de Sevilla, José Luis Sanz, considera que la razón por la que se devuelven esos fondos es la "incompetencia e incapacidad" de los socialistas para gestionarlos, según considera.





Se trata, según ha precisado, de 131.466 euros de la Estrategia Regional Andaluza para la cohesión e inclusión social, para intervención en zonas desfavorecidas; 654.228 euros del programa de ayudas económicas familiares correspondiente a 2021 y 18.272 euros del programa de tratamiento a familias con menores en situación de riesgo o desprotección del ejercicio 2021/2022; incluyendo igualmente "22.835 euros de intereses de demora", según el dirigente popular.





Sanz ha agregado que "a esta cantidad hay que sumar los 748.913 euros que el gobierno municipal del PSOE ya devolvió de los fondos Eracis el pasado mes de junio", cuando los socialistas alegaban que habían ejecutado el programa "en su totalidad" y que la Junta de Andalucía no había permitido supuestamente "que el sobrante después de la ejecución, de aproximadamente 690.000 euros sobre 17,75 millones de presupuesto total, haya podido ser utilizado".





"En lo que llevamos de año el alcalde ha rechazado 1.552.879 euros destinados a las zonas desfavorecidas y a personas necesitadas", ha aseverado Sanz, aseverando que el Gobierno local del PSOE, "año tras año no ejecuta al 100% los presupuestos destinados a políticas sociales y devuelve las subvenciones que recibe", por "falta de diligencia, negligencia, dejación de funciones e irresponsabilidad del alcalde".





"LA REALIDAD DE LOS SERVICIOS SOCIALES"

"No tienen personal suficiente para gestionar las ayudas, no suplen las bajas, no habilitan ningún sistema para que no haya cortes de más de seis meses sin ayudas, no ejecutan los presupuestos ni gestionan las subvenciones. Esta es la realidad de los servicios sociales municipales", ha reprochado al PSOE, avisando de que "hay listas de espera de más de 300 personas por atender en los servicios sociales, se tarda al menos dos meses en la atención y se ha incrementado el número de personas que necesitan atención social".





Sanz ha señalado además que el pasado mes de marzo, el Gobierno local del PSOE "devolvió tres millones" de fondos europeos del Programa Redes+ destinados a la inserción laboral de personas vulnerables", mientras los socialistas alegaban entonces la "reorientación" del citado programa para "no devolver la totalidad de los fondos" a cuenta de la nueva realidad derivada de la pandemia.





LOS BARRIOS MÁS POBRES

Sanz ha recordado que "Sevilla tiene seis de los barrios más pobres de España", opinando que sus colectivos "se ven perjudicados por la incapacidad y nefasta gestión" de Muñoz.





"El gobierno del PSOE sigue condenando a Sevilla a estar en la cola de creación de empleo y abandona los planes que afectarán a personas en riesgo de exclusión social. Es gravísimo que el alcalde devuelva en lo que llevamos de año más de 1,5 millones cuando lideramos los ranking de barrios más pobres de España. Cuando sea alcalde trabajaremos con diligencia para que las ayudas y fondos europeos se ejecuten con eficacia y eficiencia, para acabar con la brecha que hay entre los barrios", ha enfatizado Sanz.

También te puede interesar:

Se entregan los primeros blindados Dragón hechos en Alcalá