La Policía Nacional libera a nueve mujeres esclavizadas en dos casas prostíbulo de Sevilla

Agentes de la Policía Nacional han liberado, en el marco de la operación Azahara, a nueve víctimas de prostitución que vivían esclavizadas en dos casas prostíbulo en la provincia de Sevilla. En la operación han sido detenidas ocho personas por su presunta pertenencia a una organización criminal dedicada a la explotación sexual de mujeres.

La esclavitud del siglo XXI

La investigación se inició cuando los agentes tuvieron conocimiento de la situación de varias ciudadanas extranjeras en dos chalets de Gelves y Tomares. Según ha informado la policía, las víctimas eran mantenidas en la esclavitud "a través de una combinación de fuerza, coacción e intimidación". La organización se aprovechaba de su situación de vulnerabilidad y desesperación para explotarlas sexualmente en contra de su voluntad.

Jornada laboral 24/7

Las mujeres estaban obligadas a mantener relaciones sexuales las 24 horas de los siete días de la semana. Su actividad era controlada de forma permanente por una madame que gestionaba el negocio y a través de cámaras de vigilancia instaladas tanto en el interior como en el exterior de las viviendas.

Tras las gestiones de investigación, los agentes llevaron a cabo la entrada y registro simultáneo en los dos inmuebles. Durante la intervención se han incautado dispositivos electrónicos, diversa documentación, potenciadores sexuales, droga y dinero en efectivo.

Los ocho detenidos ya han sido puestos a disposición de la Autoridad Judicial. Se les acusa de presuntos delitos relativos a la prostitución, contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, organización criminal, blanqueo de capitales y tráfico de drogas.