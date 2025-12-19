La Policía Nacional detiene a los atracadores de un violento asalto con rehenes en una joyería

La Policía Nacional ha detenido a dos atracadores infraganti durante el asalto de una joyería en Sevilla. Los ladrones, que iban armados, habían logrado sustraer joyas y dinero por un valor cercano al medio millón de euros en un violento robo en el que mantuvieron a varias personas como rehenes.

La operación se desencadenó cuando la Sala 091 recibió un aviso de la central de alarmas, alertando de que dos individuos armados tenían maniatadas a varias personas dentro del establecimiento. De inmediato, se activó un amplio dispositivo policial que movilizó a indicativos en servicio y a grupos de la Policía Judicial especializados en atracos.

Al llegar, los agentes establecieron un perímetro de seguridad. Pocos instantes después, la persiana de la joyería comenzó a levantarse y los dos atracadores salieron, momento en el que fueron reducidos y detenidos de inmediato. La policía les intervino dos mochilas cargadas con las joyas robadas.

Tras el arresto, los agentes entraron en la joyería para liberar a las víctimas, que se encontraban atadas con bridas de plástico. Se solicitó la presencia de servicios sanitarios de urgencia, ya que la mayoría de los rehenes estaba en estado de shock. El propietario del negocio, además, presentaba cortes, golpes y diversas lesiones a causa de la agresión.

Un tercer detenido en la investigación

La investigación posterior reveló que más personas habían participado en el robo. Las pesquisas llevaron a los agentes hasta una finca en el término municipal de Utrera, donde se procedió a una entrada y registro.

Dada la peligrosidad de los implicados, se desplegó un dispositivo con más de 40 agentes de distintas unidades de la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana de Sevilla. En esta segunda fase se detuvo a un tercer integrante de la banda y se intervino dinero en efectivo, cajas de pistolas, fundas de escopeta y material procedente de hurtos y estafas.

Los tres arrestados ya han pasado a disposición de la Autoridad Judicial, que ha decretado su ingreso en prisión provisional.