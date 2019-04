La policía investiga los robos en los chalets de dos jugadores del Betis durante el derbi

La policía está investigando los robos registrados en las viviendas de dos jugadores del Real Betis, Joaquín Sánchez y William Carvalho, mientras disputaban el derbi el pasádo sábado. Se desconoce por el momento si ambos casos están relacionados.

En el caso de Joaquín, a las once y media de la noche la Guardia Civil acudió al domicilio del jugador en la urbanización Simón Verde de Mairena del Aljarafe tras saltar la alarma. En el chalet no había nadie, ya que aunque el partido Sevilla-Betis había acabado ya la familia no había regresado aún. Poco ha trascendido de la investigación, pero según fuentes cercanas los ladrones no pudieron llevarse mucho porque se activaron pronto los sistemas de seguridad.

Situación similar vivió William Carvalho. Los cacos aprovecharon también el derbi para entrar en su vivienda de la urbanización Colina Blanca de Camas. Un representante del jugador presentó una denuncia esa misma noche ante la Policía Nacional.No ha trascendido si los ladrones consiguieron llevarse objetos de valor del chalet

No fue sin duda una buena noche para estos dos jugadores béticos, que conocían los robos en sus casas tras perder el debi sevillano