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La Policía evita una pelea entre ultras del Atlético y la Real Sociedad en Sevilla

Hasta cinco unidades antidisturbios de la Policía Nacional se desplegaron en La Alameda llegando a identificar a un centenar de personas a las que consiguieron dispersar

Sevilla recibe a seguidores madrileños y donostiarras desplazados para la final en La Cartuja

Europa Press

Sevilla recibe a seguidores madrileños y donostiarras desplazados para la final en La Cartuja

Redacción COPE Andalucía

Andalucía - Publicado el

1 min lectura

La Policía Nacional evitó este viernes una pelea entre aficionados ultras del Atlético de Madrid y la Real Sociedad, que se habían citado para ello en la Alameda de Hércules de la capital andaluza.

Fuentes policiales han informado de que los ultras, de los que se desconoce si tienen entradas para la final de la Copa del Rey que se juega esta noche en Sevilla o solo se habían citado para la pelea, fueron interceptados en la céntrica Plaza de San Antonio.

Allí fueron detectados aficionados de la Real Sociedad agrupados, vestidos de negro y algunos con las caras tapadas, que se dirigían a la Alameda de Hércules, punto donde se han producido incidentes entre aficionados radicales en otras citas futbolísticas anteriores.

Hasta cinco unidades antidisturbios de la Policía Nacional se desplegaron en la zona y llegaron a identificar a un centenar de personas, para dispersarlas posteriormente.

Sin que se llegase a producir la pelea, un bar de la zona decidió cerrar sus puertas y confinar a sus clientes y personal, hasta que Policía terminó de disolver a los ultras.

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