El Pleno aprueba la subida del 7% del agua, la bajada de la tasa de basura y un suplemento a pisos turísticos

El Pleno del Ayuntamiento de Sevilla ha aprobado inicialmente el aumento en un siete por ciento de la tarifa doméstica de la Empresa Metropolitana de Abastecimiento y Saneamiento de Aguas de Sevilla S.A. (Emasesa) y una tarifa social, a la vez que ha acordado la reducción en la tasa de basura del coeficiente para los hogares de un 56 a un 52,3 por ciento sobre el consumo de agua por parte de la vivienda.

Además, se ha aprobado también que los apartamentos turísticos habrán de pagar un suplemento de entre dos y cinco euros por plaza, similar a los hoteles, y las residencias de estudiantes y los colegios mayores abonarán cuatro euros por plaza cada tres meses.

Estas medidas han contado con el apoyo en todos los casos de PSOE y Adelante y el rechazo de Cs, mientras que PP y Vox han dado su respaldo a la bajada de la tasa de residuos y se han mostrado contrarios a la subida del agua.

En su intervención, el delegado de Transición Ecológica, David Guevara (PSOE), ha señalado que la bajada de la tasa de basura se debe a la intención de que no se vea incrementado el pago de los ciudadanos como consecuencia del aumento del coste del agua, ya que la primera está indexada a la segunda. Además, un incremento del agua de "48 céntimos al mes por persona" para poder afrontar inversiones "necesarias para garantizar el abastecimiento, ya que de no hacerlo se podría producir el perjuicio en servicio y daños medioambientales".

La medida, aprobada "por amplia mayoría" en el consejo de Emasesa, que incluye al Ayuntamiento de Mairena del Alcor, gobernado por el PP, supone sufragar, según Guevara, inversiones "prioritarias" de 10,4 millones, de los que 2,6 millones irán a incrementos de los gastos de explotación para la adaptación ante el cambio climático, al ser necesario un mayor esfuerzo en el tratamiento de aguas residuales y de aguas en calidad de origen.

Entre las obras que se acometerán, menciona la estabilización de la ladera del Carambolo y la modernización de sus instalaciones de cloración; la actuación en el colector de Secuoya y Luis Uruñuela, que "ya ha tenido problemas", o la sustitución de la tubería de impulsión La Rinconada- Estaciónd e Depuración de Aguas Residuales (EDAR) Norte, con "alto grado de corrosión".

"La factura seguiría estando por debajo de las de otras empresas como Aljarafesa o Aguas del Huesna, con diferencias de más del 20 por ciento en algunas ocasiones", advierte, tras poner en valor que también se han ordenado las ayudas sociales, incorporando la tarifa social, con dos tipos de bonificaciones. Así, señala que los primeros 110 litros por habitante y día y la cuota fija de servicios está bonificada.

El portavoz del PP, Beltrán Pérez, ha criticado la "deriva alcista" en cuanto a los impuestos por parte del gobierno de Juan Espadas (PSOE) y "todo ello ocultándolo cuando los ciudadanos tienen que votar", considerando que "los únicos intervalos lúcidos del mandato han sido cuando otros grupos le han obligado a bajarlos, como ocurrió en mayor medida con el PP". Así, pide a Espadas que ponga sobre la mesa su plan de impuestos municipales para los próximos años, añadiendo que el Ayuntamiento "sube los impuestos a costa de dar peores servicios en movilidad, limpieza, parques o seguridad".

De su lado, el portavoz adjunto de Adelante Sevilla, Daniel González Rojas, llama la atención que Emasesa se dé cuenta "ahora de que hay obras urgentes que hacer", después de que en años anteriores se hayan rechazado las propuestas de que los beneficios se destinaran a mejorar la red. Subraya que gracias a su formación se baja la tasa de basura, pagarán los pisos turísticos y no se corta el agua a las familias con problemas económicos, a la par que se implanta la tarifa social, bonificando desde un 50 a un 100 por ciento; se penaliza el consumo excesivo y generan más ayudas a la realización de obras en la red en las casas.

El portavoz de Cs, Álvaro Pimentel, dice que es un "tarifazo" que supondrá una subida de entre el siete y el doce por ciento y que no fue planteado en campaña electoral. Considera que es "antisocial" y advierte de que algunas de las obras planteadas llevan "muchos años pendientes", a la par que subraya que la bajada de la tasa de basura "no compensa" el incremento del precio del agua, por lo que las familias "pagarán un cinco por ciento más", una cifra que asegura que será mayor para las empresas. "No se puede trasladar la ineficacia de gestión a los sevillanos", sentencia.

El concejal de Vox Gonzalo García de Polavieja indica que es cierto la subida "es muy pequeña" pero pide "contar la película completa". Recuerda que en 2018 Emasesa tuvo beneficios de casi nueve millones y se repartieron dividendos por 4,5 millones "en vez de destinarlo a reservas", por lo que pregunta si los cinco millones de beneficios que se prevén el próximo año se destinarán a lo mismo. En este sentido, pide la modificación de los estatutos de Emasesa para que, "si hay inversiones necesarias, se prohíba el reparto de dividendos para que no sean necesarias nuevas subidas".

Al respecto, Guevara advierte de que "si hay algo antisocial es no asumir la responsabilidad para garantizar el servicio del agua" y recuerda que los dividendos se reparten entre los ayuntamientos que componen Emasesa para que puedan pagar también las facturas de las familias vulnerables.

CONGELACIÓN DE LAS TARIFAS DE TAXI

Por otra parte, el Pleno ha dado luz verde a la congelación de las tarifas del servicio de taxi, que no aplicará la subida del Índice de Precios de Consumo (IPC), con el apoyo de todas las formaciones, salvo Vox, que se ha abstenido al plantear "dudas" respecto al modo de aprobación de éstas. Durante sus intervenciones, los distintos grupos de la oposición han coincidido en pedir la aceleración de la constitución del consejo del Instituto del Taxi, mientras que el Consistorio ha alegado que esto depende de Secretaría, ya que se ha de fijar la representación de cada entidad y verificar y cotejar los libros de afiliados de cada asociación.

Además, se han producido en el Pleno las aprobaciones definitivas del estudio de detalle de la sede de la Fundación San Telmo, en la avenida de la Mujer Trabajadora, y de la avenida Parsi, en la manzana 15 del PERI-TO-5.

La sesión plenaria ha arrancado con sendas declaraciones institucional que refleja el compromiso municipal para que la señalización vial introduzca pictogramas que favorezcan su asimilación para personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA), así como la propuesta a la Junta de Andalucía para que conceda la medalla al Instituto de Educación Secundaria (IES) 'San Isidoro' por su 175 aniversario de su fundación.