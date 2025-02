¿Puede Pimienta empeorar a Orta?

Mi hermano del alma Juan Carlos, un viejo rockero del cuerpo de bomberos, me contó hace tiempo la lección que le regaló una anciana de uno de los varios barrios desfavorecidos que colecciona esta ciudad. Juanca tuvo que entrar en un bloque casi tecermundista para atender un fuego. Tras sofocarlo, revisó la humilde casa de una anciana y quedó sorprendido por el olor a limpio y el recogimiento en medio de tanta necesidad: “Hijo, una es pobre, pero tiene un euro para comprar una pastilla de jabón y la decencia y dignidad de tener la pobreza limpia”. Una lección de vida. Amén.

El Sevilla, por lo visto en Getafe, ha decidido convivir con la mediocridad alegremente. El octacampeón de Europa, atrapado por la tristeza, ni siquiera tiene la rabia de esa pobre anciana para mostrar con una pastilla de jabón que entre las dificultades aún quedan retazos de grandeza. Sustituir a Lukebakio e Isacc Romero en el tiempo de descuento para firmar un miserable empate ante un casi equipo de Segunda División es imperdonable. Igual de imperdonable que el ridículo firmado en la noche de Reyes en Almería. Un presidente con algún recuerdo de esa ambición que inventó su padre, antes que renovarlo, se hubiera dirigido en estos términos: “Hijo, estamos en un mal momento, pero siempre tendremos una pastillita de jabón para llevar esto con cierta dignidad. Si no lo entiende, ahí tiene usted la puerta…”.

Al entrenador, mientras más elementos se les da, más carencias se le descubre. Y va camino, incluso, de empeorar el trabajo de Orta. Mantener activa la jubilación de Saúl día tras día sin darle un toque de atención es inexplicable. Antes del partido destacó a Bordalás y su gran mérito: No tiene a las espaldas ningún descenso. Ahí está todo. No hace falta explicar qué hay detrás de ese razonamiento. El problema es que Pimienta aún no ha asumido que la afición que le acompaña ha visto cosas muy grandes que él no puede llegar a entender. Y parece que el presidente es incapaz de transmitir que la pobreza hay que arrastrarla sin perder la dignidad y los gestos de valentía, una vez que la grandeza se perdió por la alcantarilla.

Ya se han olvidado hasta de la pastilla de jabón.