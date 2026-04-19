Las pasiones de Cayetana de Alba a escena: el espectáculo que sella su relación de amor con el flamenco y el arte

El Teatro de la Maestranza de Sevilla se prepara para acoger, los próximos 2 y 3 de mayo, el espectáculo ‘Cayetana su pasión’, una ambiciosa producción de gran formato que rinde homenaje a la duquesa de Alba en el marco de su centenario. A través de siete actos, la obra explora las pasiones que marcaron su vida, como la pintura, la literatura y el mundo del toro, en un montaje que fusiona el arte flamenco con la música y la moda.

La directora y autora original del montaje, Cecilia Gómez, ha compartido en el programa 'Herrera en COPE MÁS Sevilla' su entusiasmo por este regreso a la capital andaluza. Para Gómez, volver a Sevilla es saldar "una cuenta que teníamos pendiente, tanto con Cayetana como con la compañía, de estar en su ciudad, en nuestra tierra".

Con la producción de Beon. Entertainment, cuyo productor ejecutivo es Dario Regattieri y bajo la dirección, guion y coreografía de Cecilia Gómez, el vestuario de esta obra corre a cargo de Victorio & Lucchino. Encontramos la voz en off de Jesús Quintero, textos de Pascual González, música original de David Cerreduela y músicos de la compañía y la colaboración musical de José Jiménez “El viejín”, Diego Carrasco y Paco de Lucía.

El arte como lenguaje universal

Uno de los grandes retos del espectáculo ha sido trasladar disciplinas artísticas diversas al lenguaje del flamenco. Sin embargo, Cecilia Gómez explica que todo está conectado por un hilo conductor: la propia Cayetana y su vida rodeada de arte. "Aunque sean disciplinas distintas, hay un lenguaje universal que es el arte, y eso se une y se fusiona perfectamente en este espectáculo", ha afirmado.

Hay un lenguaje universal que es el arte"

La obra no solo recorre sus pasiones, sino que también destaca cómo "ella participó, se implicó y apoyó incondicionalmente a cada una de ellas". El montaje aborda desde su legado pictórico y sus poetas hasta el mundo del toro y una alegoría al mundo del caballo. El flamenco, como no podía ser de otra manera, tiene un papel central, ya que, según Gómez, la duquesa demostró a lo largo de su vida "un apoyo incondicional" a este arte.

Un homenaje con amigos y un cartel de lujo

El espectáculo cuenta con un elenco de colaboradores de primer nivel que conocieron y trabajaron con la duquesa. El vestuario corre a cargo de Victorio & Lucchino, quienes, según Gómez, entendieron a la perfección la visión del montaje, ya que "se conocían perfectamente, habían vestido muchísimas veces a doña Cayetana". Los textos son de Pascual González, quien escribió los poemas "hablando y nombrando a Cayetana con mucho cariño y mucho respeto", mientras que la inconfundible voz de Jesús Quintero guía parte de la narración.

Toda la materia prima es buena, muy mal se tiene que dar para que no salga rico"

Cecilia Gómez ha recordado con especial cariño las reuniones con Quintero para crear el número de los poemas, describiéndolas como momentos "mágicos" en los que surgían "anécdotas y charlas maravillosas". La suma de tanto talento, asegura, es una garantía de éxito: "Toda la materia prima es buena, muy mal se tiene que dar para que no salga rico". Sobre el escenario, la encargada de encarnar a una figura tan icónica será la bailaora Cristina Soler.

La despedida de Cecilia Gómez de los escenarios

Para Cecilia Gómez, este homenaje tiene también un significado personal muy profundo, ya que supondrá su despedida definitiva de los escenarios. El mismo espectáculo que hace 16 años marcó el inicio de su carrera en solitario servirá ahora para cerrar un ciclo. Una lesión la apartó de los escenarios de forma "muy abrupta y muy dolorosa", y con esta producción ha querido "permitirme el despedirme como ha sido mi trayectoria y mi carrera: en el teatro, con el flamenco y de la mano de mis compañeros".