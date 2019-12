El "origen" de los ERE

El Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, que investiga las piezas separadas de la macrocausa de los ERE, ha acordado abrir diligencias previas para investigar al expresidente de la Junta Manuel Chaves y el exconsejero de la Presidencia Gaspar Zarrías --ya condenados a nueve años de inhabilitación en la causa de 'la pieza política' de los ERE-- y a 13 personas más, de ellos ocho ex altos cargos, en relación a un préstamo de 3,7 millones de euros concedidos en 1999 a la empresa cárnica Hijos de Andrés Molina (Hamsa), ubicada en Jaén, luego Campocarne y Primayor.

Esta es la cantidad que quedaría pendiente de vencimiento de un préstamo inicial de 5,8 millones, un préstamo "puente" que fue concedido a esta empresa por el antiguo Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) y aprobado en virtud de acuerdo del Consejo de Gobierno de la Junta de fecha 9 de noviembre de 1999.

El juez ha dictado un auto, facilitado por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), en el que atiende a la petición de la Fiscalía Anticorrupción quien ha solicitado que estas 15 personas, entre ellas Chaves y Zarrías, declararan en calidad de investigados por unos hechos que podrían ser constitutivos de delitos de prevaricación administrativa y malversación, acordando en el mismo deducir testimonio íntegro y completo de las actuaciones.

En concreto, Anticorrupción ha pedido al juez de refuerzo del Juzgado de Instrucción número 6 que abriera una nueva causa separada para investigar el citado préstamo que, en cualquier caso, "no guarda relación con la partida 31L de los ERE y que se produjo con anterioridad al uso de las transferencias de financiación al IFA/IDEA", y el juez ya ha abierto las diligencias.

De igual modo, y en un segundo auto de la misma fecha, el instructor acuerda incoar procedimiento de diligencias previas por dichos delitos contra los investigados, entre los que se encuentran, además de Chaves, los exconsejeros de la Junta Gaspar Zarrías, Guillermo Gutiérrez, José Antonio Viera, Antonio Fernández y Francisco Vallejo; el exviceconsejero de Innovación Jesús María Rodríguez Román; el exdirector de Trabajo y Seguridad Social Francisco Javier Guerrero; el expresidente del IFA Salvador Durbán; el exdirector de la agencia IDEA Miguel Ángel Serrano, y cinco directivos de la empresa.

A juicio del magistrado, y tal y como sostiene el Ministerio Público en su escrito, los hechos investigados en esta nueva pieza separada "no habrían prescrito" teniendo en cuenta que, "a fecha 1 de febrero de 2005, el préstamo no habría sido amortizado y que aún entonces no habría sido declarado impagado o fallido, ni considerado un gasto/pasivo para IFA/IDEA".

El magistrado, en este segundo auto, acuerda solicitar distinta documentación a la agencia IDEA, a las consejerías de Presidencia y Empleo, y a la Intervención de la Junta, para que la aporten "a la mayor brevedad posible". Además, declara la complejidad del procedimiento y señala un plazo de 18 meses para la instrucción del mismo, "sin perjuicio de lo que pueda acordarse posteriormente".

Para los fiscales, "este préstamo nunca tuvo voluntad de ser cobrado y que en todo caso al menos en febrero del 2005 no había sido amortizado, desconociéndose su situación actual y por tanto si se hicieron efectivas las previsiones fijadas en las cláusulas de la escritura pública de otorgamiento del mismo".

BENDODO: "HEMOS ENCONTRADO LA AGUJA EN EL PAJAR, EL ORIGEN DE LOS ERE"

El portavoz del Gobierno andaluz, Elías Bendodo, ha defendido este martes que la documentación que han trasladado al juzgado sobre la ayuda que se dio a una empresa cárnica de Jaén en 1999 con el Ejecutivo de Manuel Chaves es "el origen de los ERE, donde empezó todo, es la aguja en el pajar".

Ha explicado en rueda de prensa que el gobierno anterior de la socialista Susana Díaz había dicho que no disponía de esa documentación o simplemente no respondía a las peticiones, pero "por arte de magia" un día antes de que se constituyera el Ejecutivo de PP y Cs el exdirector de la Agencia IDEA reconoció que sí existía para "cubrirse las espaldas" antes de ser cesado.

Bendodo ha calificado de "documento milagro" este acuerdo del Consejo de Gobierno, a partir del cual ha asegurado que empezó un sistema procedimental que se repitió una década con los ERE.

A la documentación facilitada por el exdirector de IDEA se ha añadido otra parte que ha localizado el actual Gobierno andaluz.

"Es una pieza fundamental para componer el puzzle del fraude, el origen de todo", ha indicado el portavoz andaluz, quien ha criticado que "mintió Chaves, mintió Griñán y mintió Susana Díaz".

El documento "confirma que el fraude de los ERE se diseñó en la sala de máquinas del Consejo de Gobierno" y que todo el Ejecutivo aprobó "un falso crédito" a una empresa de Jaén "sabiendo que no se iba a cobrar y que el procedimiento era ilegal", según Bendodo.

La aprobación en Consejo de Gobierno se hizo "saltándose los trámites previos", ya que no fue al "consejillo", para lo que se habrían requerido informes de los servicios jurídicos, de la intervención y presupuestario.

"Se introdujo en el Consejo de Gobierno por debajo de la mesa, sin ningún tipo de informe, y se aprobó", ha añadido.

