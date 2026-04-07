“El Milagrito camina contigo” recauda 11.286 € para ELA Andalucía con la venta de más de 250.0000 unidades a nivel nacional

El Milagrito Industrias Químicas ha logrado recaudar un total de 11.286 euros gracias a su campaña solidaria “El Milagrito camina contigo”, una iniciativa desarrollada a nivel nacional durante todo el mes de febrero con el objetivo de apoyar a las personas afectadas por ELA (Esclerosis Lateral Amiotrófica), que se ha canalizado a través de la asociación andaluza en una acción apadrinada por Pepe Gastalver, jugador de rugby y empresario cuando se le diagnosticó la enfermedad hace ocho años y todo un ejemplo de resiliencia y de superación.

La acción solidaria emprendida por El Milagrito ha consistido en destinar parte de la facturación de los formatos spray y push pull (recambio) de su desengrasante —el producto más vendido de la compañía— a la asociación ELA Andalucía. La empresa partía con el compromiso de garantizar una donación mínima de 10.000 euros, cifra que finalmente ha sido superada gracias a la excelente acogida de la campaña.

Más de 250.000 botes

En palabras de Javier Castro Mollera, director comercial de El Milagrito Industrias Químicas S.L., “esta acción, que nosotros llamamos ‘el Milagrito más solidario’, ha sido un éxito. Hemos superado las 250.000 unidades vendidas de nuestros formatos principales, y de cada bote que ha salido por nuestra puerta hemos donado cinco céntimos, alcanzando una cifra superior a los 11.000 euros”.

El Milagrito más solidario, ha sido un éxito" Javier Castro Mollera, director comercial de El Milagrito Industrias Químicas S.L.

Desde la compañía destacan también la conexión generada con la causa: “Nos ha llegado mucho la cercanía, la afinidad y el conocimiento del trabajo que desarrolla ELA Andalucía. Además, nuestra intención es mantener este compromiso en el tiempo y no cambiar de ‘padrino’ en futuras acciones”., explicó Javier Castro

La campaña ha contado con el apoyo de Pepe Castalver como padrino, quien ha subrayado la importancia de este tipo de iniciativas: “ELA Andalucía es una asociación que me ayuda mucho a mí y a mis compañeros, por lo que esta aportación va a repercutir directamente en nuestros cuidados y en mejorar nuestro día a día. Para mí es un orgullo formar parte de esta acción. Y por supuesto que el año que viene volveré a participar, lo haré encantado”.

El presidente de ELA Andalucía, Francisco Javier Pedregal, ha agradecido la implicación de la empresa y ha destacado el impacto directo de la donación: “Cualquier aportación es muy positiva porque nos permite aumentar la ayuda que prestamos. Todo suma, y en este caso vamos a destinar los fondos a reforzar nuestros servicios estrella: la fisioterapia domiciliaria y la ayuda a domicilio. Necesitamos buscar recursos constantemente para poder seguir prestando estos servicios que son tan necesarios para las personas afectadas por esta enfermedad y sus familias”.

Cualquier aportación es muy positiva porque nos permite aumentar la ayuda que prestamos. Todo suma, y en este caso vamos a destinar los fondos a reforzar nuestros servicios estrella: la fisioterapia domiciliaria y la ayuda a domicilio" El presidente de ELA Andalucía, Francisco Javier Pedregal

Con esta iniciativa, El Milagrito reafirma su compromiso social y solidario, demostrando que la colaboración entre empresa y sociedad puede generar un impacto real en la mejora de la calidad de vida de las personas.