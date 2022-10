Maribel Pérez: “Quiero conseguir marcas y vivir las Olimpiadas con mi familia que son el motor de todo"

Maribel Pérez es deportista desde que tiene uso de razón. “Empecé a correr con 7 años pero antes ya visitaba las pistas”. Y lo hacía porque iba siguiendo los pasos de su tío y actual entrenador , Luis Rodríguez, velocista sevillano que estuvo varios años en la élite del atletismo nacional.

Su palmarés no para de crecer. Olímpica en Tokio, rebajó en tres centésimas su récord nacional de 60 metros lisos con una marca de 7,17 segundos en las semifinales de los campeonatos de España en pista cubierta.

Acaba de retomar sus entrenamientos aunque una deportista como Maribel nunca deja las zapatillas en casa y las rutinas más o menos intensas son una constante en su día a día incluso cuando se toma unas vacaciones.

Ahora aumenta su carga de trabajo con entrenamientos dirigidos a conseguir nuevas metas y un reto en el horizonte: París 2024

Una campeona Made in Sevilla

El objetivo de este año para Maribel es vivir la experiencia de unos Juegos Olímpicos ya sin pandemia. Los de 2021 en Tokio estuvieron marcados por esa epidema mundial y ahora quiere competir para hacer marcas que le permitan tener un hueco en la capital francesa y disfrutar de verdad de la “experiencia increíble de vivir unos juegos olímpicos” y hacerlo con “mi familia que es el motor de todo esto”.

Maribel es una campeona Made in Sevilla porque sus entrenamientos se desarrollan en la Cartuja a las órdenes de su tío Luis Rodríguez y en ese entorno se siente “una privilegiada por hacer lo que hago, me encanta, me apasiona”.

Y lo que hace es dedicarse en cuerpo y alma a su deporte, desde que arranca el día porque sólo así se pueden alcanzar las metas más altas.





Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado





Así es el día a día de una deportista de élite

Su jornada incluye entrenamiento físico y también mental. En su rutina no falta la “visualización, el entreno mental cada mañana”.

La atleta sevillana considera que un deportista necesita este trabajo mental porque si “la cabeza no está fina por mucho que se quiera correr no se corre, si no estás emocionalmente bien y enfocada te encuentras con una barrera muy grande y yo he notado una mejora brutal en los dos años que llevo con mi sicóloga”.

Además de todo este trabajo mental, Maribel tiene cada día “sesiones entrenamientos de dos o tres horas según el momento de la temporada en el que me encuentre” y un trabajo como fisioterapeuta.

Después de esa intensa jornada, lo que le queda de tiempo libre se dedica a descansar “para estar al máximo nivel en las competenciones” y según explica entre risas “tengo muy poca vida social” algo que sabe que no es lo habitual en una chica de su edad.

A pesar de todo Maribel tiene claro que el sacrificio merece la pena y anima a todas las niñas, jóvenes y mujeres a probar, a buscar su deporte a “hacer algo diferente, ir a una piscina, meterse en una cancha de baloncesto, ir a una pista de atletismo, de tenis”.

El deporte te enseña a “ser constante, a perseguir tu objetivo” y por eso cree que hay que dar el paso adelante y lanzarse a conocer un mundo “que es muy diferente, pero también muy bonito y muy gratificante”.