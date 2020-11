Los motivos de las “pilladas” a conductores de furgonetas en Sevilla

Las “pilladas” más frecuentes a conductores de furgonetas en Sevilla han puesto de manifiesto cuáles son las principales infracciones que se cometen en cuanto a la documentación y normativa de este tipo de vehículos.

La Dirección General de Tráfico ha puesto en marcha una campaña centrada especialmente en la vigilancia de furgonetas en las carreteras de la provincia de Sevilla. El estudio revela que las dos infracciones más frecuentes son no pasar la ITV obligatoria y carecer de la documentación adecuada conforme a la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres (LOTT)

El subdelegado del Gobierno en Sevilla, Carlos Sánchez Toscano, ha explicado que estas actuaciones se enmarcan en el ámbito de las distintas campañas de seguridad vial que anualmente realiza la DGT con el objetivo de "reforzar la prevención de accidentes en este tipo de transporte".

Durante la campaña, desarrollada durante los días 26 al 31 de octubre, de lunes a sábado, los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil controlaron 1.785 furgonetas en las carreteras de la provincia de Sevilla, de los que 210, el 11,76%, fueron denunciados por no cumplir algunos de los preceptos de la normativa.

Uno de los aspectos más controlados ha sido el referido a la Inspección Técnica de Vehículos, lo que ha permitido detectar que el 13,3% de las furgonetas denunciadas estaban relacionadas con vehículos que no contaban con la ITV en vigor. La antigüedad media de las furgonetas con menos de 25 años en España es superior a los 12 años.

Conducir con la ITV caducada es una de las infracciones más comunes. Además, destacan en los conductores de estos vehículos los excesos de velocidad, carecer de la documentación adecuada, o conducir bajo los efectos de alcohol o drogas.

De hecho, el 12,9% de las denuncias fueron por exceso de velocidad, lo que ha supuesto un total de 31 denuncias, mientras que carecer de la documentación adecuada, tanto del cargador como de transportista, conforme la LOTT, ha supuesto el 15% de las denuncias.

Además, el hecho de que el conductor no tenga su documentación en vigor, ha supuesto la denuncia a 5 conductores, el 2% del total.

Durante los días de duración de la campaña, no se han detectado conductores de furgonetas con presencia de alcohol. En cambio, tres conductores dieron positivo a diferentes tipos de drogas.

Control de la carga

La carga de los vehículos ha sido otro de los preceptos controlados, debido a que el peso y la distribución de la carga son vitales en caso de accidente. En los seis días de campaña, 8 conductores fueron denunciados por exceder el peso permitido en su vehículo y otros 5 por llevar una incorrecta disposición de la carga.

La DGT recuerda, a este respecto, que a mayor masa de la furgoneta, mayor distancia de seguridad se debe mantener para detener el vehículo a tiempo ante cualquier imprevisto.

La no utilización del cinturón de seguridad por parte de los usuarios de estos vehículos sigue constatándose en carretera, pues en 2019 en España, 1 de cada 4 fallecidos en furgonetas no hacían uso de estos dispositivos. Concretamente, 23 ocupantes (el 9,5%) fueron denunciados por no hacer uso de este dispositivo de seguridad.