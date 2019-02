Los ecologistas no se podrán personar como acusación en la muerte de un menor en una cacería.

El juez que instruye el caso de la muerte de un niño de 4 años en una montería de jabalíes en Guillena (Sevilla) ha rechazado la personación de Ecologistas en Acción como acusación popular en el caso.

El titular del juzgado de instrucción 16 de Sevilla, Juan Gutiérrez Casillas, ha dictado un auto en el que considera que los Ecologistas "no tienen legitimación activa ni interés directo ni indirecto en la causa".

La organización ecologista pretendía personarse en la causa al considerar sorprendente que un niño de 4 años estuviera en un puesto de caza, dentro del perímetro de la montería, lo que calificó como "injustificable”.



En este caso, el juez, que dejó al cazador en libertad provisional acusado de homicidio imprudente, aceptó a la familia del niño como acusación particular y citó a una decena de testigos para el viernes 8 de febrero.

La familia del menor pretende imputar al cazador un delito de homicidio imprudente grave por el disparo mortal.

La acusación particular cree que el cazador actuó de forma negligente e imprudente al moverse más de veinte metros de su puesto para realizar el disparo mortal, algo expresamente prohibido en monterías. Los familiares también le quieren imputar un delito de omisión del deber de socorro porque aseguran que, tras el disparo, el acusado no se quedó en la zona para atender al menor.

Los familiares del menor, que recibió en la cabeza un solo impacto de una bala de 12 milímetros, justifican que lo llevaran como espectador a la montería porque es una práctica habitual entre los cazadores y además es legal, algo que el abuelo ha hecho con otros niños. El suceso tuvo lugar el 19 de enero en el coto "La Lapa", del término municipal de Guillena, situado en las primeras estribaciones de la sierra norte de Sevilla.



El cazador, por su parte, considera que lo ocurrido fue un "desgraciado accidente fortuito" pero sin "responsabilidad penal", aunque posiblemente sí civil.

En su defensa, el acusado, que es arquitecto, esgrime que no le informaron del resto de puestos de la montería organizada para cazar jabalíes y que cuando disparó no vio que en esa dirección estaba el menor, que no se movió de su sitio y estaba sentado en un banquito junto a su padre y su abuelo.