Las consecuencias “infernales” del confinamiento

Son muchas más de las que imaginamos las personas y las familias que no responden a la imagen prototípica del confinamiento, no todo son padres que teletrabajan en hogares más o menos confortables , hijos que estudian ante el ordenador y reciben clases virtuales, familias que acuden a un “super” desinfectado, hacen deporte con un tutorial de youtube y se entretienen con canales televisivos de pago . Esta es la imagen idílica, pero no está al alcance de todos. Otros muchos viven en un “infierno”.



La brecha digital y desde luego la económica determina el encierro para mucha gente que solo dispone de escasos metros cuadrados en los que quizá tienen que convivir muchas personas, familias en ocasiones desestructuradas y que se ven forzados por la pandemia a permanecer juntos días y días con los inevitables conflictos que surgen antes o después y que veces son incluso violentos ; frigoríficos y despensas que nunca se han llenado y ahora aún menos, niños que en absoluto tienen ni ordenador ni tablets , mayores a los que es imposible aislar ni preservar y ni que decir tiene que si se produjera el contagio de alguien por el virus , sería imposible de todo punto su aislamiento .

La ONG Save the Children señala que la crisis sanitaria del COVID-19 ya está teniendo un elevado impacto económico y emocional en los hogares más vulnerables. El 69% de las familias a las que ya atendía en Andalucía antes de la emergencia ha visto alterada su situación laboral desde los primeros días de confinamiento y el 57,7% % está registrando estrés y problemas de convivencia.



La organización ha detectado este empeoramiento en una encuesta telefónica realizada a casi 2.000 familias a las que presta ayuda y de ella se desprende que un 61% de las familias tiene dos o más hijos, un 44% son hogares monoparentales, un 20% comparte vivienda con personas ajenas y un 16% vive en casas que no reúnen las condiciones mínimas de habitabilidad.

Situaciones extremas con progenitores en paro



Según Save the Children, el caso más generalizado es aquél en el que ambos progenitores han perdido el empleo, trabajo que en el caso de las madres suele estar vinculado al sector doméstico y en el caso de los padres a la economía informal, como recogida de chatarra o mercadillos. Esta vinculación total o parcial a la economía sumergida ha expuesto mucho más a estas familias al desempleo, dejándolas ahora con poca o nula posibilidad de recibir prestaciones. Entre quienes no han perdido su empleo, la posibilidad de teletrabajo es anecdótica, y se registran muchos casos de mujeres que deben seguir trabajando en sectores de la limpieza sin las adecuadas protecciones, causándoles preocupación y estrés por miedo a contagiar a sus propios familiares. En ese sentido, Save the Children sostiene que la situación está pasando factura al bienestar emocional de estos hogares.

En Andalucía, el 57,7% manifiesta que los niveles de estrés y problemas de convivencia han aumentado, en buena medida por las malas condiciones de habitabilidad y tamaño reducido de sus viviendas. Las mujeres refieren mayores problemas emocionales, se muestran muy cansadas y con una carga superior de cuidados y de estrés por el confinamiento.



La encuesta realizada por Save the Children desvela también que más de la mitad de los niños se ven afectados negativamente y sienten nerviosismo por no poder salir de casa, miedo y preocupación por el bienestar de sus familiares. La mayoría de estas familias no tienen dispositivos electrónicos adecuados para que sus hijos reciban clases virtuales o no disponen de conexión a internet diferente al teléfono móvil. Asimismo, la organización ha comprobado que mas del 80% de estas familias , incluidos los niños, no están realizando ejercicio físico alguno, con consecuencias negativas para el desarrollo de su aparato locomotor y sistema cardiovascular y el mantenimiento de un peso corporal saludable.



Save The Children recuerda que la baja asistencia a clases se relaciona con trastornos como la ansiedad y la depresión y que el aislamiento se vuelve un catalizador de situaciones de violencia.

Por su parte, la concejal de Adelante Sandra Heredia ha subrayado la "situación desesperada" de quienes se dedican a la venta ambulante, puesto que "sus ingresos se han reducido a cero y no están recibiendo ninguna ayuda por parte de las administraciones". Además, "cuando llaman a los Servicios Sociales municipales, nadie les atiende y sucede exactamente lo mismo cuando contactan con la Junta o el Comisionado del Polígono Sur", ha añadido.

"Casi todas familias dedicadas a la venta ambulante están en esta situación y no reciben ayuda".

Serrano ha exigido al gobierno municipal y al resto de administraciones públicas "una respuesta urgente" para esas "cientos de familias sevillanas, que se encuentran sin acceso a comida y bienes de primera necesidad, una situación muy extendida en los barrios más humildes