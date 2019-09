La Junta defiende que se ha curado más del 98 por ciento de los afectados por el brote de la listeriosis

El consejero de Salud Jesús Aguirre ha defendido en el Parlamento andaluz que el 98,6 por ciento de las personas que han padecido el brote de listeriosis generado en Andalucía se han curado. Aguirre ha ofrecido además los últimos datos que sitúa en 206 el número de afectados, 40 de los cuales permanecen ingresados en centros hospitalarios.

Aguirre ha destacado que el alto porcentaje de curados por el brote "significa que algo se habrá hecho bien" y ha puesto en valor la última de las medidas adoptadas un protocolo único a nivel mundial para atender a las embarazadas, a las que el brote les afecta un 20 % más que al resto de la población.

El protocolo para las embarazadas que no presentan síntomas, una iniciativa que ha calificado como "medicina preventiva", supone llamar a todas las que están en periodo de gestación, a las que se les pregunta si han comido la carne mechada desde junio pasado.

Si contestan que sí, se les suministra amoxicilina durante una semana porque es un tratamiento eficaz e inocuo para el feto; si no la ha tomado, no se le dan antibióticos, y si no lo recuerdan, entre ella y el médico deciden si toman el tratamiento.

Por su parte el presidente de la Junta de Andalucía Juanma Moreno ha defendido el “esfuerzo material y humano” que está realizando la administración regional para minimizar los efectos del brote.