Julio Cuesta "La Semana Santa de Sevilla está de baja por enfermedad"

“ La Semana Santa de Sevilla está de baja por enfermedad, y en todos los órdenes de la vida, cuando se está así no hay más remedio que aceptar la situación y procurar que la mejoría se produzca cuanto antes, pero teniendo claro que la ilusión no hay que matarla, hay que guardarla. Yo estoy guardando esa ilusión en mi corazón y eso no me lo va a quitar nadie” Son las primeras reflexiones que nos hace Julio Cuesta, el pregonero de la Semana Santa de Sevilla 2020 , cuando le preguntamos cómo se siente después de que el Consejo de Hermandades y Cofradías de Sevilla haya confirmado que se suspende el Pregón de Semana Santa previsto para el próximo día 29 de marzo en el Teatro de la Maestranza de Sevilla.

La noticia ha sido un mazazo para la ciudad de Sevilla a la que aún le cuesta barajar la posibilidad de que se pueda suspender una de sus semanas grandes, la Semana Santa. Para el pregonero se trata de una “ decisión valiente que refleja el compromiso y el liderazgo que tiene el Consejo y las Hermandades que lo conforman”. Defiende que “ se ha adoptado la mejor decisión para la sociedad “ aunque reconoce “ después viene el aspecto personal”. Julio Cuesta ha trabajado durante meses en ese Pregón del que de momento no se abrirán las tapas. “ He ido construyendo una ilusión , no solo por ser pregonero de la Semana Santa, sino que he descubierto en mi reflexiones, sensaciones, memorias y acontecimientos que han producido emoción y han fomentado las ganas de compartirlo. Cuando no se dan las circunstancias, la ilusión no hay que matarla. No tengo sentimientos negativos ni de desencanto, sino de guardar la ilusión que he ido haciendo crecer estos meses”

Sevilla además se va a tener que ir preparando no solo para no disfrutar del tradicional Pregón, sino tampoco de la Semana Santa con pasos en la calle. El pregonero lanza un mensaje claro a los cofrades . “ Esto tiene otro aspecto, la celebración del espíritu, del alma del católico, y aunque esté de baja por enfermedad sigue activa. Tenemos una oportunidad de vivir una Semana distinta pero muy rica. Podemos interiorizar lo que celebramos sin las “ distracciones” que nos puede significar estar para arriba y para abajo entre emociones , barrios y cofradías. Vivamos la Pasión de Jesús de una manera mas personal y en familia. Los sentimientos profundos vividos con la familia,son un tesoro.”

El Consejo de Hermandades por sopresa emitía un comunicado suspendiendo el Pregón

El Consejo General de Hermandades y Cofradías de la Ciudad de Sevilla anunciaba este jueves por la noche la decisión de suspender este año el pregón de la Semana Santa de la capital hispalense ante la epidemia del coronavirus.

Según el Consejo se hace "Como medida de precaución y tras la determinación de la Junta de Andalucía de cerrar todos los espacios escénicos de su competencia en la comunidad autónoma, entendemos que lo más sensato es dar por suspendido este tradicional acto del Domingo de Pasión, mostrando así nuestra total colaboración con las autoridades competentes para evitar la propagación del virus Covid-19",