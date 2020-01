Juanma Moreno pide una reunión urgente a Pedro Sanchez

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP-A), ha remitido este jueves una carta al recién investido presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la que le pide formalmente una "reunión urgente", confiando en que se produzca antes que la que el jefe del Ejecutivo prevé mantener con el "inhabilitado" presidente de la Generalitat de Cataluña, Quim Torra.

Así lo ha trasladado el consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior y portavoz del Gobierno andaluz, Elías Bendodo, en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Consejo de Gobierno, en la que ha dado a conocer el envío de la "tercera" carta que Moreno remite a Sánchez solicitándole una reunión, tras las enviadas en los meses de febrero y septiembre del pasado año, sin que aquellas obtuvieran respuesta, según ha relatado.

El consejero portavoz ha explicado que, con la reunión solicitada, Moreno quiere abordar con Sánchez "a la mayor celeridad los asuntos que afectan a la región y las deudas pendientes", como la transferencia a la comunidad de 537 millones de euros por la liquidación del IVA que "corresponden" a Andalucía.

Bendodo se ha hecho eco de la conversación que Sánchez ya ha mantenido con Torra "para cerrar una reunión", y ha comentado que "esperamos que el presidente del Gobierno no deje en la sala de espera" a Moreno "mientras recibe a un presidente inhabilitado, que se ha saltado la ley a la torera y pisotea el orden constitucional", en alusión a Torra.

En esa línea, Bendodo se ha preguntado si Sánchez "va a recibir antes al presidente de la comunidad autónoma de Cataluña, un presidente inhabilitado, como ha dicho alto y claro la Junta Electoral Central", así como, si lo recibe, si lo va a hacer "antes que al presidente de la Junta de Andalucía, que lleva encadenadas tres peticiones de reunión".

Además, Bendodo ha subrayado que Andalucía es la comunidad autónoma más poblada de España, la tercera en Producto Interior Bruto y tiene "un peso específico sustancial en el conjunto de España", que "no quiere ser más que nadie, pero tampoco menos" que comunidades como Cataluña o País Vasco, según ha advertido.

LEALTAD ABSOLUTA

El consejero ha querido dejar clara la disposición de la Junta de "lealtad absoluta" con el Gobierno central y el presidente, lo que no es incompatible con que se vaya a exigir de manera contundente lo que corresponde a esta comunidad. "Si hay que ir a los tribunales o tenemos que manifestarnos para que el Gobierno reconozca lo que corresponde a Andalucía, lo vamos a hacer", según ha avisado Bendodo, quien ha insistido, no obstante, en la posición de "lealtad" institucional y de buscar el entendimiento que tiene la Junta con el nuevo Gobierno.

En cuanto a los asuntos a tratar que Moreno plantea en su carta a Sánchez, se encuentra la reforma urgente del sistema de financiación autonómica, con una aportación adicional de 4.000 millones de euros a Andalucía, como, según ha recordado Bendodo, aprobó el Parlamento andaluz en la pasada legislatura, a instancias de la entonces consejera de Hacienda, María Jesús Montero, actual ministra de Hacienda en funciones.

Asimismo, Moreno también plantea a Sánchez en la misiva la necesidad de que el Gobierno central pague a la comunidad los 537 millones que le debe por la liquidación del IVA recaudado, porque hasta el momento no ha habido ninguna comunicación oficial sobre el posible abono de esa cantidad.

Sobre este asunto, Elías Bendodo ha alertado de que el Gobierno central, al no abonar ese dinero, pretende que las comunidades "incurran en déficit" en el año 2019 y, en cambio, el Estado no, al no liberar ese dinero. "Esto es un fraude y lo vamos a denunciar", ha sentenciado.

Otros tres asuntos que el presidente de la Junta plantea a Sánchez son la retirada de la "intervención" de Andalucía por parte del Ministerio de Hacienda; el desarrollo de infraestructuras básicas en la comunidad, y la convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF).

"Vamos a reivindicar hasta el último céntimo que nos corresponde. Andalucía no va a exigir ser más que nadie, pero no vamos a permitir ser menos que nadie", ha querido dejar claro el consejero, quien ha expuesto que, dentro de esa posición de "lealtad" institucional que la Junta quiere mantener con el Gobierno, hay tres líneas rojas que no van a permitir que se sobrepasen: que se garantice la igualdad de los territorios y no haya comunidades de primera y de segunda; que no se produzca una merma de los fondos para sanidad, educación y políticas sociales, y que el Gobierno no rompa el diálogo de igualdad de todas las comunidades.

Asimismo, ha expresado que el Gobierno andaluz quiere ser un "gran valor

en la defensa de la unidad de España", frente a los "bandazos" de Pedro Sánchez, que no ha dudado en pactar con los independentistas catalanes a los que les importa "un comino" la gobernabilidad de España y con EH Bildu, los "herederos" de una banda terrorista que tiene a sus espaldas cientos de asesinatos.

Elías Bendodo ha lamentado además que el presidente no saliera, durante el debate de investidura, a defender a la Corona frente a los "ataques" de sus socios de ERC y EH Bildu.