José Luis Sanz sobre el partido del Betis en plena Feria de Abril: "Los recursos de los ayuntamientos no son infinitos, la liga nos tiene que consultar"

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, pide que se abra el debate de que la Liga Profesional de Fútbol consulte a los ayuntamientos a la hora de poner los partidos

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha criticado la decisión de la Liga de Fútbol Profesional de programar el partido entre el Betis y el Real Madrid durante la Feria de Abril sin consultar al consistorio. Sanz ha señalado que esta situación genera un desafío logístico importante, ya que obliga a desviar recursos de un dispositivo de seguridad ya de por sí complejo para atender el desplazamiento de aficionados al estadio de La Cartuja.

El alcalde ha insistido en la necesidad de un cambio en la forma de actuar de la patronal del fútbol. "Yo creo que en este país se tiene que abrir el debate de que la Liga de Fútbol Profesional no puede tomar una decisión unilateral, o solo consultando, en este caso, al Betis y al Real Madrid, y no consultando al ayuntamiento de la ciudad", ha declarado Sanz, pidiendo disculpas por adelantado a los aficionados béticos por las posibles complicaciones.

La Liga de Fútbol Profesional no puede tomar una decisión unilateral"

En este sentido, Sanz ha agradecido a la Federación Española de Fútbol su disposición a cambiar la fecha de la final de la Copa del Rey, que inicialmente estaba prevista para el sábado de feria, demostrando una sensibilidad que, según el alcalde, no ha tenido la Liga.

Balance positivo y retos de la Feria

A pesar de este contratiempo, el alcalde ha hecho un "balance muy positivo" de la feria hasta el momento, destacando las "pocas incidencias relevantes". Ha agradecido el trabajo de los más de 3.000 empleados municipales que conforman el dispositivo especial, incluyendo a la Policía Local, Protección Civil, Bomberos, Lipasam y Tussam.

Uno de los retos de esta edición es la presencia de restos de vidrio en el albero, que ha provocado un incremento de los cortes atendidos en el hospital de campaña. Por ello, se ha hecho un llamamiento a la "responsabilidad de los caseteros" para que eviten sacar vidrio a la calle.

Ampliación y mejoras futuras

De cara al futuro, Sanz ha confirmado que la ampliación de la feria "va a ser una realidad sí o sí". Se ha presentado un proyecto para añadir hasta 200 casetas nuevas retranqueando la calle del Infierno, lo que permitirá dar respuesta a las más de 1.000 solicitudes en lista de espera desde hace 30 años.

La ampliación va a ser una realidad sí o sí"

Además, se está trabajando en mejoras de los accesos para aumentar la seguridad. El próximo año, junto con la ampliación, se habilitará una nueva salida en la calle Pascual Marque, que es la que presenta mayores aglomeraciones, para facilitar la evacuación y las tareas de avituallamiento.

Finalmente, el alcalde ha subrayado que la feria debe seguir siendo uno de los principales motores económicos de Sevilla, con un impacto de más de 1.000 millones de euros, pero sin perder su "identidad única en el mundo".