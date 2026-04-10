Investigan a dos empresarios por explotar a trabajadores extranjeros en la recogida de aceituna en Sevilla

La Guardia Civil ha investigado a dos administradores y un trabajador de dos empresas de servicios agrícolas como presuntos autores de un delito contra los derechos de los trabajadores, lesiones, usurpación de identidad y falsedad documental. La investigación se enmarca en la operación CAÑADA.26, llevada a cabo en la comarca de la Sierra Sur de Sevilla.

El origen de la operación

La investigación ha comenzado tras la denuncia interpuesta por una persona migrante en dependencias de la Guardia Civil de Osuna. El denunciante afirmó haber sufrido lesiones durante la recogida de aceitunas en una finca agrícola de la comarca, un hecho que pudo ser verificado por los agentes.

A raíz de esta información, el Equipo ROCA de la Guardia Civil de Osuna inició las diligencias. Los agentes constataron que la víctima recibió atención médica en el Hospital Comarcal de Osuna como "consecuencia de unas presuntas lesiones ocasionadas en el ámbito laboral".

Para esclarecer los hechos, se creó un equipo de trabajo conjunto conformado por el Equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil de Osuna, la Brigada de Extranjería de la Policía Nacional de Sevilla y funcionarios de la Tesorería General de la Seguridad Social.

Condiciones de insalubridad

Durante la explotación de la operación, se ha procedido a la entrada y registro de dos empresas de prestación de servicios agrícolas en la Sierra Sur. La Guardia Civil ha constatado las condiciones de insalubridad e inseguridad de la vivienda donde residían los trabajadores, la cual no reunía "unas mínimas condiciones de higiene".

Sin reunir unas mínimas condiciones de higiene""

La operación ha culminado con la investigación de los dos administradores y un trabajador de las empresas implicadas. Además, han sido identificadas seis personas extranjeras en situación de estancia irregular en España que realizaban labores agrícolas para las empresas sin ningún tipo de relación contractual.

Los tres investigados han sido puestos a disposición de la Autoridad Judicial competente para responder por los presuntos delitos de derechos de los trabajadores, lesiones en el ámbito laboral, usurpación de identidad y falsedad documental.