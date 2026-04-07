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Incautan casi una tonelada de hachís y detienen a dos personas en Isla Mayor

La 'operación Rabbit' destapa una 'guardería' de droga en dos cocheras donde también se ocultaban cuatro todoterrenos robados

Operación Rabbitt desarrollada en Isla Mayor (Sevilla).
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Policía Nacional

Escucha aquí a Rocío Díez, portavoz de la Policía Nacional

Redacción COPE Sevilla

Sevilla - Publicado el

1 min lectura1:01 min escucha

La Policía Nacional ha detenido a dos personas en la localidad de Isla Mayor (Sevilla) por su presunta implicación en delitos contra la salud pública. En el marco de la denominada 'operación Rabbit', los agentes han desmantelado una red dedicada al tráfico de drogas y se han incautado de casi una tonelada de hachís que se almacenaba en dos cocheras del municipio.

Una investigación iniciada a finales de 2023

La operación policial comenzó a finales del año pasado, cuando los investigadores tuvieron conocimiento de que dos garajes en Isla Mayor podrían estar siendo utilizados como 'guardería de sustancias estupefacientes'. Además, en estas instalaciones también se ocultaban los vehículos que, presuntamente, se empleaban para el transporte de la droga.

Tras llevar a cabo las diligencias oportunas, los agentes confirmaron los hechos y procedieron a la entrada y registro de las dos cocheras. En su interior, recuperaron cuatro vehículos tipo todoterreno que constaban como sustraídos y una gran cantidad de hachís, dispuesto en fardos para facilitar su distribución.

Los dos detenidos en la operación han sido puestos a disposición de la Autoridad Judicial una vez que han finalizado las diligencias correspondientes en la sede policial.

Este texto ha sido elaborado por el equipo editorial con la asistencia de herramientas de IA.

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