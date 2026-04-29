Los hosteleros sevillanos responden a la pregunta: ¿Suprimirán las terrazas con alerta naranja o roja por calor tras la nueva normativa?

Los hosteleros sevillanos se preguntan qué pasará con las terrazas en Sevilla cuando se active la alerta naranja o roja por altas temperaturas tras la entrada en vigor de la nueva normativa

La entrada en vigor de la nueva normativa que protege a los trabajadores frente al cambio climático ha generado una gran incertidumbre en la hostelería sevillana. Según el reglamento, cuando la AEMET active avisos de nivel rojo o naranja por altas temperaturas, las empresas deberán adaptar las condiciones de trabajo, lo que incluye la prohibición de desarrollar actividades al aire libre. Esta medida, analizada en el programa 'Herrera en COPE MAS Sevilla', supone un cambio de paradigma en una ciudad donde la vida social gira en torno a las terrazas.

Alamy Stock Photo Calle del centro de Sevilla con varios bares

La seguridad del trabajador, innegociable

Víctor Soriano, presidente de los hosteleros del barrio de Santa Cruz, ha afirmado que "la seguridad y salud de los trabajadores no es negociable ni tiene nada que ver con los resultados que tenga la empresa". Para Soriano, la ley ofrece un marco jurídico necesario para garantizar que las condiciones de los empleados son óptimas y evitar incidentes.

Si nos tenemos que ver obligados a cerrar, pues, habrá que cerrarlas"

Soriano explica que, al ser una normativa muy reciente, ahora serán los comités de prevención de riesgos laborales quienes elaboren los planes de actuación. Existe la duda de si la restricción afectará a toda la jornada o solo a las horas de máximo calor, lo que obligará a "ajustar jornadas y turnos".

El impacto en el modelo de negocio

El presidente de los hosteleros de Santa Cruz advierte del impacto en ciertos negocios. Establecimientos muy pequeños, cuyo negocio se centra casi exclusivamente en la terraza, "igual se tienen que ver obligados a cerrar". Esta situación es común en bares tradicionales del barrio de Santa Cruz que no disponen de espacio interior para reubicar a la clientela.

La medida no solo busca proteger a los empleados, sino también a los clientes. Soriano señala que a menudo el turista no es consciente del riesgo que implican las altas temperaturas de Sevilla. Por tanto, el cierre de veladores también funciona como una medida de seguridad para los propios clientes y evitar "un desafortunado incidente".

Una posible solución podría estar en la tecnología. En Sevilla ya es común el uso de nebulizadores, toldos y aparatos de aire exterior. Soriano plantea que si estos sistemas logran bajar la temperatura hasta los niveles que marque la norma, se podría seguir trabajando. "Será un termómetro el que ahí marcará si se está en condiciones de trabajar o no", permitiendo el desarrollo normal de la actividad.

MEDIDAS DE LA NUEVA NORMATIVA

Según el acuerdo de modificación de la nueva ALEH, cuando la Agencia Estatal de Meteorología active alertas naranjas o rojas, los locales deberán evaluar si pueden mantener su actividad exterior con seguridad. En Andalucía, donde estas alertas son habituales en verano, esta obligación cobra aún más importancia. Entre las medidas más relevantes destacan:

- Reducción o modificación de horarios en horas de máximo calor

- Suspensión temporal del servicio en terrazas si no hay protección suficiente

- Instalación de sistemas de sombra o refrigeración

- Aplicación de protocolos de prevención de riesgos laborales

Además, el Plan Nacional frente a temperaturas extremas ya establece que sectores como la hostelería deben adaptar sus condiciones de trabajo para evitar daños a la salud .

Opiniones divididas en la calle

A pie de calle, las opiniones son diversas. El hostelero Fran tiene claro que "cerrar nunca" es una opción, ya que los turistas "saben lo que es Sevilla" y buscan las terrazas incluso con 48 o 49 grados. Otro compañero, Jose, se muestra más dividido.

Tampoco es normal trabajar con esa calor"

Jose, por su parte, reconoce que "tampoco es normal trabajar con esa calor", especialmente en Sevilla, donde el adoquín suma más sensación térmica. Sin embargo, admite que para su bar, que es pequeño y no tiene espacio interior, la norma le afectaría "muchísimo", obligándole a cerrar durante las horas centrales del día y a implantar turnos partidos, algo "bastante fastidioso para el empleado".

Desde el punto de vista del consumidor, Sergio considera la medida desproporcionada, un "matar moscas a cañonazos". Defiende que siempre han existido soluciones como los toldos o el aire acondicionado en el interior de los locales. "Me gusta vivir mi ciudad", afirma, y cree que no hay que esconderse por el clima.