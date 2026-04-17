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Hallan calcinado a un hombre de 92 años en una parcela de Bormujos en Sevilla

El suceso se ha producido sobre las 12:08 horas, cuando un familiar de la víctima ha encontrado el cuerpo sin vida junto a una zona de pastos quemados

Hallan calcinado a un hombre de 92 años en una parcela de Bormujos en Sevilla

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Hallan calcinado a un hombre de 92 años en una parcela de Bormujos en Sevilla

Redacción COPE Sevilla

Sevilla - Publicado el

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Un hombre de 92 años de edad ha sido hallado calcinado este viernes en una parcela de la localidad sevillana de Bormujos, según informa el 1-1-2, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta.

El suceso se ha producido sobre las 12:08 horas, cuando un familiar de la víctima ha encontrado el cuerpo sin vida junto a una zona de pastos quemados en una parcela en el Camino Solano, frente al cementerio municipal.

Al lugar han acudido efectivos de Policía Local, Guardia Civil y del Centro de Emergencias Sanitarias 061, perteneciente al Servicio Andaluz de Salud, quien ha certificado la defunción en el lugar.

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