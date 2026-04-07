La Guardia Civil activa dos rescates clave y salva a una cigüeña y un búho heridos en Sevilla

El Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil ha llevado a cabo dos intervenciones consecutivas en la provincia de Sevilla para auxiliar a dos ejemplares de fauna protegida. Las actuaciones, que se han desarrollado en La Puebla de Cazalla y Cantillana, han sido determinantes para la supervivencia de una cigüeña blanca y un búho real que se encontraban heridos.

Rescate de la cigüeña en La Puebla de Cazalla

El primer operativo se activó a primera hora de la mañana en La Puebla de Cazalla tras el aviso de un particular en el centro de residuos del municipio. Una patrulla del SEPRONA con base en Lora del Río se desplazó al lugar y localizó a un ejemplar de cigüeña blanca (Ciconia ciconia) que presentaba una herida sangrante en el ala derecha. Los agentes procedieron a su recogida con las medidas de seguridad necesarias para no causarle más daños.

El búho de Cantillana

Poco después, un segundo aviso movilizó a los efectivos a una ubicación distinta, el término municipal de Cantillana. La Central Operativa de Servicios de la Guardia Civil (062) alertó a la patrulla, que se dirigió a una finca de la zona. Allí, la fuerza actuante logró asegurar a un ejemplar macho de búho real (Bubo bubo), una especie rapaz de alto valor ecológico, que sufría una fractura en una de sus alas.

GC Intervención Seprona, ayuda a un búho real

Ambos rescates han puesto de manifiesto la importancia de la especialización del SEPRONA en el manejo de fauna protegida.

El personal de la Guardia Civil aplicó los protocolos de contención física para evitar daños adicionales a las aves, asegurando su estabilidad hasta su ingreso en el Centro de Recuperación de Especies Amenazadas (CREA) de Sevilla, donde ya reciben atención veterinaria especializada para su posterior reintroducción en el medio natural.

Desde la Guardia Civil se recuerda la importancia de la colaboración ciudadana en la detección de fauna silvestre herida o en riesgo. Las autoridades recomiendan avisar a los servicios de emergencia y, sobre todo, evitar la manipulación directa de los animales para no agravar sus lesiones ni ponerse en peligro.