El gracioso comentario en un pedido: "No tardéis mucho, mi suegra está en casa y hasta que no coma no se va"

A este joven sevillano no le debió hacer demasiada gracia que la madre de su pareja se presentara un viernes a comer a su casa. Todo apunta a que además lo hizo por sorpresa y sin tener nada preparado por lo que decidieron hacer un pedido a un restaurante especializado en comida asiática situado en el centro de la capital hispalense. Al hacer la petición a través de una de las plataformas de comida a domilicio a los Tallarines con Salmón, la ensalada César o el Pollo al Curry decidió añadir un comentario :“Por favor no tardéis mucho, mi suegra esta en casa y hasta que no coma no se va”.

El mensaje fue recibido con una sonrisa por el restaurante y por repartidor así como por los seguidores en las redes sociales del perfil @soycamarero que no ha dudado en compartirlo







Los comentarios en los pedidos para llevar, no dejan de sorprenderme ?? pic.twitter.com/QPZ99c8NlI — Soy Camarero (@soycamarero) November 22, 2021











" Ese pedido es un grito de auxilio, pobre " o " Yo pongo esa orden en prioridad si leo eso" son algunas de las reacciones en las redes sociales, aunque también hay quien defiende el papel de la madre de su pareja señalando " con lo que yo quería a mi suegra". No sabemos si alguna vez apareció en su casa un viernes sin avisar y le pilló además con el frigorífico vacío.







