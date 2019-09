El objetivo de la Fundación el Gancho Infantil es conseguir que los padres y acompañantes de niños ingresados en los hospitales andaluces puedan descansar al menos algo durante las largas noches de ingreso, lo que en los sillones actuales es imposible.Por eso han inciado una campaña para recaudar algo mas de 350 mil euros y sustituir esos “ potros de tortura “ por 748 sillones cama en 27 hospitales andaluces. El descanso en los momentos dificiles es fundamental, como cuenta Álvaro, padre de un pequeño que ha estado ingresado meses “si no has dormido durante una noche no pasada, nada pero cuando es una y otra y otra no puedes atender las necesidades y los cuidades de tu hijo “

La iniciativa la respalda también el personal sanitario que sabe mucho de noches de insominio y desvelos junto a los pequeños pacientes. El doctor Diego de la vega, psiquiatra del Hospital Virgen Macarena, lanza un mensaje claro; “ Esto no va de ayudar a los padres para que se echen una siesta en el hospital, va de padres que quieren cuidar de sus hijos, que necesitan estar fuetes en momentos deliciados y es difícil que lo puedan hacer si no están descansados.

Nuevo reto, este “ Sillón azul “ que se plantea cuando la fundacion está apunto de hacer realidad el primero de sus proyectos, el de “ La Azotea Azul”. En las próximas semanas será inaugurada la azotea del Hospital Infantil del Virgen del Rocío transformada ya en un área de recreo para los pequeños alli ingresados.