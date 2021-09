El Festival Internacional de Cultura y Arte popular independiente 'Moments Festival' aterriza en Sevilla

· La cita, que da este año el salto nacional extendiendo su programación de Málaga a Madrid y Sevilla, impregnará la ciudad del 9 al 16 de octubre de lo mejor de arte urbano, diseño, cine documental, música y fotografía

· En el programa destaca la presencia del prestigioso ilustrador californiano Timber y estudios como Error! Design y Unbuentipo, además de las exposiciones de Andy Jenkins y la colectiva de Jazz, Soul and Funk Covers y el Premio Moments al director y productor Gonzalo García Pelayo

· Cervezas Alhambra presenta, un año más, estas jornadas de estudio de la cultura independiente y popular que apuestan por los nombres consagrados de la escena internacional y nacional, el talento local emergente y la sostenibilidad como ejes centrales de su propuesta única

Sevilla 29 de septiembre. El VIII Moments Festival, uno de los encuentros internacionales imprescindibles de la cultura y arte popular independiente que cuenta con el patrocinio de Cervezas Alhambra, celebra desde el 15 de septiembre al 7 de enero un intenso y sugerente programa de más de 150 actividades con las que la cita da un salto nacional expandiéndose por primera vez a dos nuevas ciudades, Madrid y Sevilla, y ofrece en Málaga su edición más ambiciosa para acercar durante más de tres meses una visión única de disciplinas como el arte urbano, la fotografía, el diseño, la ilustración, la música, el cine, el flamenco o la cultura skateboard y surf.

Así, más de 20 espacios de la escena alternativa del país acogerán interesantes encuentros, exposiciones, documentales, talleres, murales o conciertos donde confluyen tanto jóvenes talentos emergentes como figuras destacadas de la escena subcultural internacional. En este sentido, como explica Juanjo Fuentes, director de la cita, cuyo cartel está diseñado este año por el reconocido ilustrador peruano, Blumoo, lo que se persigue es “difundir unas propuestas, proyectos, trabajos, historias y personas, ligadas al underground y a la filosofía do it yourself, que habitualmente tienen poca cabida en los centros culturales y educativos de nuestro territorio y que son cien por cien auténticas y fascinantes”.

En concreto, la capital andaluza se llenará del espíritu Moments desde el 9 de octubre al 27 de noviembre con más de veinte propuestas que incluye siete talleres, seis exposiciones, cinco charlas y conciertos y seis estrenos de documentales en galerías de arte como Magasé Art Gallery o el Gallo Rojo, espacios culturales como la Casa de las Sirenas o La Carbonería y las dos sedes de la Escuela de Artes y Oficios de Sevilla (Nervión y Chile).

Concretamente en Nervión realizará su mural el prestigioso artista Chad Eaton ‘Timber’, uno de los ilustradores más destacados de la escena norteamericana de la última década. Además del mural, el californiano, artista de culto en América y venerado en Europa, ofrecerá un taller y una conferencia dirigida a los alumnos sobre ilustración, skate y creatividad e inaugurará la exposición Bad back, una retrospectiva del exquisito trabajo de los carteles impresos en serigrafía a mano, que se expondrá hasta el 27 de noviembre. Bad back representa un viaje personal, visual y emocional a través de su obra, mostrando la evolución de su inconfundible estilo y los caminos que han tomado sus ilustraciones en la última década, en la que ha dejado icónicas colaboraciones con Element Skateboards.

Un momento especialmente emotivo será el Premio Moments que se entregará el sábado 9 de octubre al cineasta y productor musical, Gonzalo García Pelayo, figura crucial de la contracultura española y que abrirá el Moments en la ciudad. Bajo el título García Pelayo again. En el borde de todo, el periodista y gestor cultural Fran G. Matute, entrevistará al director sobre el peso transgresor que muchas de sus iniciativas han cogido con el paso del tiempo.

Entrada gratuita (hasta completar aforo) para todas las exposiciones del festival que se realizan en las tres ciudades: Sevilla, Málaga y Madrid, exceptuando:

- Encuentros-presentaciones, Premios Moments y Ciclo de Cine Documental, imprescindible solicitar invitación en cada actividad en la web de Moments.

- Los talleres/workshops no son gratuitos, para asistir hay que realizar un pago previo. El aforo es limitado.

Para solicitar invitaciones, adquirir asiento preferente, informarse sobre el pago de talleres o cualquier otra consulta, te atenderemos en: más información: hola@momentsfestival.org / 629 666 614 (whatsapp) Encontrarás información detallada de cada actividad en nuestra web: www.momentsfestival.org

Y en redes sociales encontrarás las últimas noticias y novedades del festival. Facebook & Instagram: @momentsfestival