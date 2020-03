Fernando, uno de los miles de autónomos de Sevilla al que no le salen las cuentas estos días de cerrojazo

Los autónomos están hechos de otra pasta. Una pasta especial , como la de Fernando , un pequeño empresario que por más complicado que se ponga el mañana , siempre lo afronta con optimismo. Y el mañana es complicado. Tiene parte de sus empresas cerradas sin facturar por la crisis del coronavirus y sin actividad no cobra y si no cobra no entra dinero en casa. Pero los gastos fijos a final de mes seguirán llegando.

Cómo él muchos más en Sevilla y en toda Andalucía dan vueltas y a la cabeza “para saber cómo pagar sin tener ingresos, la hipoteca, la luz, el agua”, pero también el alquiler de los locales de sus negocios, o la comida para ellos y para sus familias .

Fernando asegura” que no le salen las cuentas” que “no hay fórmulas mágicas”. La cuarentena les afecta de lleno. Han tenido que echar el cierre sin tener un plan B . Por eso los autónomos como él se sienten los grandes olvidados y denuncian que “el Estado lo único que nos da es la opción de pedir un préstamo, de ir a un banco que sabe en qué situación estamos, que nos conoce y que no nos va a dar ese préstamo”.

Acostumbrado a luchar para salir adelante Fernando denuncia que el Gobierno incumple su palabra, y que “los está dejando a los pies de los caballos, porque no solo no nos da nada, sino que además nos exige que sigamos pagando y sin poder trabajar”.

Además lamenta las promesas que apuntaban a que “nadie se iba a quedar atrás” porque él como otros autónomos sienten que a estos trabajadores las administraciones los “están dejando atrás”.

Hoy Fernando volverá a echar cuentas para ver de dónde recortar sus gastos y encontrar alguna fórmula para llegar a fin de mes