La familia del menor desaparecido en Morón pide que se amplíe su búsqueda

Cuando se cumple un año de la desaparición de Antonio David Barroso cuando tenía 14 años, la familia del menor ha pedido en Morón (Sevilla) que se intensifique y se amplíe su búsqueda entre las localidades segovianas de Riaza y Carabias, ya que no creen la versión de su madre de que lo mató y lo tiró a un contenedor.





El lugar donde piden que se busque al menor, que padece una discapacidad, es "la zona dónde se pierde Macarena (la madre) con mi hijo", ha explicado el padre del menor desaparecido, Antonio Barroso, durante la manifestación que ha organizado en el aniversario de la desaparición del niño.





El padre ha pedido también que la policía "levante el secreto de sumario, lo que tengan que lo digan y podamos amarrar eslabones" y que no se cese la búsqueda "hasta encontrarlo, lo único que me importa es que aparezca mi hijo esté como esté".





Barroso ha declarado que no tiene comunicación con la madre del menor y que no sale por "ningún lado" para no encontrársela. "Imagina la situación, una persona que dice que ha tirado a tu hijo y que lo ha matado", ha precisado.





La abuela de Antonio David, María Partida, si tuvo contacto con la madre, y ha explicado que ella "ha cambiado varias veces de versión, me dijo que le compró una mantita y le puso al lado de un contenedor" y añade que ella le propuso de buscar juntas al menor y que la madre le dijo que "eso ya no se encuentra".





María Partida, muy afectada por la situación 365 días después, ha pedido que "si ella lo sabe que lo diga, la verdad, si ella no le ha hecho nada al niño yo le pongo la medalla, ahora si le ha hecho algo que la medalla se la ponga la justicia".





Tras un recorrido de un kilómetro por la localidad sevillana de Morón de la Frontera y a la llegada al juzgado, el portavoz de la familia, Luis Núñez, ha explicado que "desde el primer momento" sabían "que ella no lo había matado ni lo había tirado a un contenedor pero si lo dejo morir".





"Aquí digo, si lo escucha el fiscal y el juez, que una madre que dice que no lo quiso llevar a un centro de salud porque se lo iban a quitar está cometiendo omisión de socorro", ha enfatizado.





Núñez ha resaltado, sobre la versión de que la madre se dirigía a Santiago de Compostela para "sanar al niño" y lo acabó dejando, supuestamente, en las cercanías del centro comercial Xanadú, que "no tenía objeto de llevarlo a Santiago porque se va por la nacional 6 y ella cogió la 1".





El menor, al que se vio por última vez el 12 de septiembre de 2021 en un hotel de Talavera de la Reina, tenía 14 años en el momento de la desaparición y padecía una enfermedad neuronal grave que le obligaba a estar en una silla de ruedas.





En el momento de los hechos estaba con su madre, que padece una enfermedad mental y que confesó su asesinato y su abandono en un contenedor

