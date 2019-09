Fallece ahogado en una piscina tras realizar una prueba para una película porno

Un joven de 20 años ha muerto ahogado en una piscina particular de una vivienda en Mairena del Aljarafe tras participar en una prueba para una película pornográfica, según han confirmado fuentes de la investigación.

La autopsia realizada al cadáver ha determinado que el joven, que trabajaba de camarero en el centro de Sevilla, no tenía signos de violencia, por lo que la hipótesis principal de lo ocurrido es que el joven sufriera un problema cardiaco y luego la muerte por ahogamiento, extremos que tendrán que confirmarse con las pruebas toxicológicas encargadas por el Instituto de Medicina Legal de Sevilla.

Según los dueños de la vivienda,tras la prueba para la película, el joven pidió bañarse en la piscina del chalémientras esperaba a que le recogieran. Poco después se daban cuenta de que su cuerpo estaba en el fondo de la piscina, y cuando lo sacaron comprobaron que ya no respiraba y avisaron al servicio de emergencias 112.Los servicios de emergencia solo pudieron confirmar su fallecimiento.



La vivienda donde ocurrieron los hechos está a la venta en internet por un millón de euros , según publica el diario ABC y no es la primera vez que acogía actividades relacionadas con el sexo. En 2018 la policía la clausuraba como casa de citas